На Ростовском ипподроме перестанет работать тотализатор

На ипподроме в Ростове-на-Дону закрылся тотализатор. Об этом сообщает издание «Блокнот-Ростов» со ссылкой на представителей общественной организации «Инициативная группа конников Дона».

«Тотализатора на ростовском ипподроме больше не будет. Это принципиальная позиция собственника. В Ростове всегда была играющая публика, которая составляла львиную долю всех посетителей ипподрома. Теперь сделать ставку на ростовском ипподроме стало невозможно. Почему упразднили прием ставок на ипподроме — непонятно»,— рассказали общественники изданию. Также они отметили, что из-за закрытия тотализатора ипподром потеряет зрителей.

Наталья Шинкарева