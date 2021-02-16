Прокуратура обжаловала приостановку суда об изъятии имущества бывшего замглавы воронежского ГИБДД

Сторона истца обжаловала решение Советского районного суда Воронежа о приостановке производства по заявлению прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего замначальника регионального управления ГИБДД Игоря Качкина и его родителей. Как указано на сайте суда, надзорное ведомство отправило свою жалобу 15 февраля. В прокуратуре считают, что приостановив производство по делу, суд «не учел специфику заявленных требований». «Рассматривается не просто спор двух субъектов гражданских правоотношений об обращении взыскания на имущество, а спор, регулируемый с особенностями, которые устанавливаются законодательством о противодействии коррупции»,— отметили в ведомстве.

Из материалов дела следует, что судья Елена Наседкина в начале февраля приостановила производство в связи со смертью гражданина («если спорное правоотношение допускает правопреемство»). В суде пояснили “Ъ-Черноземье“, что умер Николай Качкин, отец Игоря. «В таких случаях производство обычно приостанавливаются на полгода, чтобы родственники могли вступить в наследство. Пусть даже речь идет об имуществе, которое потом может быть изъято. Впрочем, теперь облсуд разберет, права ли была Елена Наседкина, останавливая процесс»,— сообщил “Ъ-Черноземье“ собеседник в суде.

Заявление прокуратуры рассматривается в райсуде с февраля прошлого года. За это время в ходе заседаний стало известно, что в собственности господ Качкиных ведомство обнаружило 31 объект недвижимости на общую сумму 63 млн руб. и 21 автомобиль на 14 млн. Официальная же зарплата полицейского составляла на посту замначальника ГИБДД около 60 тыс. руб., а его родители являются пенсионерами. Защитники Игоря Качкина и его родственников в процессе утверждали, что родители полицейского давно и успешно занимались бизнесом. Сторона истца настаивала, что в сделках по покупке квартир родители госслужащего указывались формально, а доказательств наличия законных доходов на приобретение спорного имущества ответчик не представил. «Имущество, право собственности на которое формально зарегистрировано за родителями служащего, не является нажитым в период их брака и не подлежит включению в наследственную массу»,— полагают в надзорном ведомстве.

Впервые об активах Игоря Качкина стало известно в начале прошлого года, когда прокуратура сообщила о результатах проверки «гаишника». В частности, выяснилось, что по доверенности от матери полицейский совершил семь сделок на 23,3 млн руб. Тогдашний глава надзорного ведомства в регионе Александр Гулягин подал заявление об изъятии 22 объектов недвижимости на общую сумму 50 млн руб. в доход государства. После подачи иска подполковник Качкин получил от руководства дисциплинарное взыскание (предупреждения о неполном служебном соответствии, которое полицейский безуспешно пытался оспорить в суде) и был переведен в Панинский район на пост начальника тыла местного отдела полиции.

Подробнее о позициях сторон по делу Игоря Качкина читайте в материале “Ъ“.

Андрей Цветков