Русский пейзаж со швейцарским акцентом

Если выбирать синоним для слова «благополучие», то для многих это будет Швейцария. Дорогу русским в этот край живописной натуры и свободы открыл еще Николай Карамзин. Путешествия туда стали особенно популярны после публикации его «Писем русского путешественника».

Кстати, Карамзину тогда было всего 23 года. Сегодня молодые люди его возраста скорее улетят при первой возможности в Сингапур или Лондон. Швейцария больше подходит для осознанного возраста, когда ты готов замедлиться и дистанцироваться от больших городов. Пока последовать примеру Владимира Набокова и найти покой в Монтре с видом на Леман не дают национальные локдауны, стоит поискать швейцарский лоск и естественность поближе к Москве. По данным Savills, более половины (56%) из сотни самых дорогих загородных домов находятся до 10 км от МКАД, четверть — на удалении от 10 до 20 км.

Предложение элитного загородного рынка камерно — всего 28 поселков. На Рублево-Успенском шоссе расположено примерно 40% лотов. Один из известных проектов в этом дорогом пригороде — коттеджный поселок «Березки River Village» от ГК «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»).

Победа над временем

В поселке «Березки River Village» Фото: ГК «Галс»

Полчаса из центра, 17 км от Кольцевой автодороги — и вы окажетесь в месте, не худшем, чем Веве с его перспективными видами или безмятежный Цюрих. Если вы были в Швейцарии, то чувство освобождения от времени наверняка настигало вас. Вернуться в это состояние можно и в окружении берез.

«На берегах альпийских озер тесно от русских теней»,— писал Михаил Шишкин. В нашей карманной Швейцарии на Рублевке от любопытных глаз легко скрыться. В поселке 151 владение, своя территория в 60 га. Все коттеджи объединены в 11 кластеров ландшафтными решениями. Это добавляет и приватности, и делает разумным и интуитивным передвижение внутри поселка.

По-русски щедрый простор — одна из особенностей этого объекта ГК «Галс». Те, кто знаком с загородным предложением, знают, какая это редкость для Рублево-Успенского направления. Добавляет исключительности и архитектурный стиль, которым девелопер справедливо гордится. Кстати, и в окрестностях Цюриха, и на берегах Лугано нередко можно увидеть похожие дома: близкие по стилистике к функционализму, белоснежные, простой формы, с плоской крышей.

Каждая из резиденций «Березки River Village» уникальна. Строились они по авторским проектам. Все получили оригинальные имена — например, Adela назван в честь одной из девушек-архитекторов, проектировавших его. Метражи семейные — от 472 до 1640 кв. м, участки от 20 до 50 соток.

За лаконичную архитектуру, нетипичную для консервативного элитного пригорода, нужно благодарить швейцарца Даниэля Шиндлера. Из семьи архитекторов, он родился и получил образование в Цюрихе. Свою детскую мечту построить аэропорт он еще не воплотил в жизнь, зато успел построить в Барвихе один из самых больших частных домов, поработать над проектом в Горках и создать больше, чем поселок — логичную и гармоничную экосистему.

После первого же визита в Москву Даниэль оказался под впечатлением от русских просторов и бесконечных лесов. В работе над проектом он использовал все преимущества уникального местоположения — в долине, огибаемой живописной рекой Медвенкой, одним из притоков Москвы-реки.

Интерьер дома в поселке «Березки River Village» Фото: ГК «Галс»

Современные дома «Березки River Village» отличаются от тех, что привыкли видеть москвичи за городом. Они транспарентны, открыты, витражные окна дают много света, а планировка позволяет помещениям «течь» по-другому, оставляя дневные зоны открытыми. Владельцы могут стать сотворцами и по желанию добавить отделку для фасада камнем или деревом. Здания напоминают геометричные и одновременно воздушные модернистские дома в манере Ричарда Нойтра, эстетикой которого в свое время вдохновлялся и сам Шиндлер.

Любопытно, что когда-то на европейский манер уже «одевал» пригород другой архитектор из Швейцарии — Доменико Трезини. В начале XVIII века он был главным архитектором Санкт-Петербурга, отвечал за образцовые проекты и городских домов, и дач. Так что швейцарские «першпективы» и спустя 300 лет оказываются усладой для русского глаза.

Характер у поселка особый: архитектура позволяет, насколько это возможно, взаимодействовать с природой. Соседние владения расположены так, что заглянуть в чужие окна невозможно, угол зрения в лучших швейцарских традициях охраняет право на приватность и уважение к собственности. Из каждой резиденции «Березки River Village» открывается красивый вид, оставляя наедине с природой и с самим собой. Переживание близости с миром — когда вы в гостиной, а в нескольких метрах прямо за окном лежит снег или зацветает слива — стало продающим аргументом за последний год.

Деурбанизация людей

В поселке «Березки River Village» Фото: ГК «Галс»

В 2020 году консультанты отмечали взрывной рост спроса на частные дома. Так, по данным Knight Frank, количество обращений по вопросам покупки загородной недвижимости выросло в 2,5 раза. Главных мотиваций для такой серьезной инвестиции, как покупка загородной недвижимости, несколько: дом для семьи, создание собственного наследия и поиск своего безопасного места.

Исход из больших городов за большей свободой, свежим воздухом и защищенностью был не только в Москве, но и во многих европейских мегаполисах. Люди переоценили то, что имеет значение для их комфорта. Любопытный анализ предлагает Sustainable Development Solutions Network в своем The World Happiness Report, основанном на данных The Gallup World Poll. Группа независимых экспертов сравнивала уровень счастья в городе и деревне на основе данных по 150 местам.

По оценке ООН, население городов выросло на 25% с 1950 до 2018 года, а к 2050 году может прибавиться еще на 68%. Однако территории за городами становятся все доступнее и разнообразнее. Эксперты считают, что изменение образа жизни и работы ведет к сокращению уровня счастья между сельской местностью и большим городом и даже становится выше для новой деревни. Главные bons mots для нее — развитие цифровой и транспортной инфраструктуры.

Девелопер ГК «Галс» оказался визионером. Проект разрабатывался с учетом ожиданий к постоянному проживанию с детьми, не уступающему городу в качестве комфорта, задолго до того, как началась вторая волна «эмиграции» из города состоятельных семей не на выходные, а основательно и с прицелом на будущее.

Проводить деревенские каникулы рядом с Лугано, повторяя выбор семей Добужинского и Бенуа,— традиция красивая, но теперь сложнопрогнозируемая. А у космополитичной элиты, которая покупает дома в поселке «Березки River Village» на Рублево-Успенском, опыт путешествий и представление о необходимом уровне культуры повседневной жизни высок. Предлагаемые сервисы поселка им соответствуют. Большинство покупателей — пары с детьми. Интересно, что первоначально по задумке инвестора место должно было привлекать в первую очередь старшее поколение семей, вслед за которым переезжали бы их дети с внуками.

Урбанизация пригорода

В поселке «Березки River Village» Фото: ГК «Галс»

Жизненный маршрут, который выстраивается в границах «Березки River Village», благополучен для любого возраста. И поправить здоровье, и найти вдохновение, и получить образование здесь позволяет прекрасно созданная инфраструктура.

Детский сад открыли осенью 2020 года, тогда же — кампус под международным управлением Cambridge International School. Образовательный центр инновационный, не уступает по уровню образования женевским и лозаннским пансионам. Дети начинают обучение по программе Кембриджа в 3 года, выпускаются в 18 лет с двумя дипломами — российским государственным и Cambridge IGCSE, Cambridge International AS & A Level — и европейским образованием и образом мышления.

К ценностям частной жизни жителей здесь отнеслись с уважением. Объекты с высокой социальной активностью — школу с садиком, торгово-развлекательный центр, спортивный центр с катком и ресторан — дистанцировали от домов, расположив ближе к въездной группе. Тихую зону и главную рекреацию благоустроили вдоль береговой линии. К ней задает направление движения главный бульвар. Можно совершить променад, а можно восстановиться с живописными видами на реку в фитнес-центре с wellness и бассейном. Тем, кто ищет максимальной изоляции, предлагается сценарий владения домом с собственной спа-зоной и бассейном — резиденции Bond и Attic Belvoir.

Открытые спортивные объекты объединены в еще один тематический кластер — это теннисные корты, поле для игр с мячом, оборудованные площадки воркаута. Естественно, по всей территории поселка разбиты дорожки для бега и велопрогулок.

Весенне-летний сезон 2021 года в «Березки River Village» обещает приятные открытия. Будут до конца воплощены ландшафтные зеленые решения, включая амфитеатр и площадки для пикника, а в оригинальном здании в форме маяка откроются не только ресторан, но и собственная обсерватория на радость будущим Хабблам.

Сделать жизнь в поселке размеренной, но нескучной — задача, которую не решить без инвестиций в инфраструктуру. В «Галс» это понимают, поэтому для разнообразия и безопасного отдыха семей решили открыть парк развлечений Four Seasons. Подобная скорость и решимость в эволюции проекта нетипична для медленного в своих трансформациях загородного рынка. Но и без этого дополнительного развлечения жителям «Березки River Village» доступны простые радости, создающие ритм и скорость благополучия. Например, делать так, как Набоков в своем идеальном Монтре: предпочесть общению с людьми разговоры с утками во время прогулок по набережной, загорать на террасе, играть в шахматы, перекусить и почитать газеты в кафе.

Возможно, кто-то из семей здесь назовет свой дом по первым буквам имен мужа и жены, как сделал когда-то Рахманинов, придумав для своей виллы в Люцерне имя «Сенар». Для творческих людей здесь достаточно вдохновения от природы — «Парк в пойме» и «Луг поэзии», цвета которого будет менять ветер.

План продаж в 2020 году по поселку был выполнен почти на 150%. В экспозиции на первой линии набережной сейчас 11 резиденций, еще 22 — в различных кластерах. Бюджет покупки начинается от 63,3 млн руб., что для Рублево-Успенского направления более чем в два раза меньше средней стоимости предложения первичного рынка. Шанс есть выбрать именно тот дом, который будет резонировать с желаемым состоянием: освобождения, спокойствия, впечатления.

Коттеджный поселок «Березки River Village» Месторасположение: Московская область, Одинцовский район, Горки-8

Московская область, Одинцовский район, Горки-8 Транспортная доступность : 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Проезд возможен и по скоростной трассе «Северный обход Одинцово»

: 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Проезд возможен и по скоростной трассе «Северный обход Одинцово» Архитектура: Даниэль Шиндлер

Даниэль Шиндлер Площадь поселка : 60 га

: 60 га Девелопер : ГК «Галс»

: ГК «Галс» Количество коттеджей : 151 объект в два и три этажа с 15 оригинальными проектами, высота потолков — 3,6–3,7 м

: 151 объект в два и три этажа с 15 оригинальными проектами, высота потолков — 3,6–3,7 м Площадь коттеджей : 470–1600 кв. м свободной планировки

: 470–1600 кв. м свободной планировки Размер придомовых участков : 12–52 сотки

: 12–52 сотки Парковка : 50 машино-мест гостевой парковки

: 50 машино-мест гостевой парковки Инфраструктура: детский сад и кампус Cambridge International School, торгово-развлекательный центр, ресторан, крытый каток, спа-центр и спортивный комплекс

Елена Иванова