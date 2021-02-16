Индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону выиграла чешка Давидова, россиянка Миронова — пятая

Чешская биатлонистка Маркета Давидова победила в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Лучшая из россиянок Светлана Миронова пришла пятой.

Победительница прошла дистанцию за 42 мин 27,7 с, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (+27,9 с; один промах), третье — норвежка Ингрид Тандревольд (+1 мин 4 с; один промах).

Финишировавшая пятой Миронова отстала на 2 мин 5,8 с с двумя промахами. Лариса Куклина заняла 14-е место, Ульяна Кайшева — 24-е, Татьяна Акимова – 29-е.