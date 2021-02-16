Более 100 тысяч свердловчан привились первым компонентом вакцины от COVID-19

В Свердловской области более 100 тыс. жителей привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Павел Креков. Вторым компонентом вакцины привились более 20 тыс. человек.

По словам господина Крекова, сейчас в Свердловской области работают более 100 пунктов вакцинации от COVID-19, еще 16 мобильных пунктов. На данный момент регион получил более 100 тыс. доз вакцины.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Свердловской области началась в конце 2020 года. В первую очередь она касалась медиков и педагогов, однако сейчас на прививку может записаться любой желающий старше 18 лет.

С начала пандемии в Свердловской области COVID-19 заразились 75 259 человек. Из них больше 67 тысяч выздоровели, еще 2243 пациента скончались.

Михаил Мананников