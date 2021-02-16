«Газпромнефть» разгоняет Stopexpress

«Газпромнефть» решила увеличить число партнерских станций под управлением торговой сети Stopexpress. К концу марта топливная компания передаст ритейлеру 50 заправок на территории Нижегородской, Ярославской, Свердловской и Челябинской областей. По мнению экспертов, это позволит ей снизить эксплуатационные издержки и повысить конкурентоспособность станций.

О расширении партнерства между Stopexpress и «Газпромнефтью» “Ъ” сообщил собеседник, знакомый с ситуацией. В сети АЗС рассказали “Ъ”, что в конце прошлого года передали ритейлеру 17 станций в Нижегородской и Ярославской областях, а в марте к ним добавится еще 33 станции в Свердловской и Челябинской областях. Условия и дальнейшие планы по сотрудничеству со Stopexpress в «Газпромнефти» не уточнили. В корпоративном журнале «Газпрома» говорилось, что партнерство с торговой сетью привело к увеличению продаж топлива на АЗС на 5% и к сокращению стоимости пролива на 6%.

Stopexpress развивает сеть одноименных магазинов импульсного спроса, которые в основном расположены на заправках «Газпромнефти». Также в управлении ритейлера находятся 99 АЗС топливной компании. Основным владельцем торговой сети выступает Герман Малевич (70%), которого собеседник “Ъ” называет знакомым директора по региональным продажам «Газпром нефти» Александра Крылова. Еще 21,5% у бывшего гендиректора «Ленты» Владимира Сенькина. Выручка Stopexpress в 2019 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль — 35,7 млн рублей, указано в kartoteka.ru.

Источник “Ъ” говорит, что «Газпромнефть» в общей сложности планирует передать Stopexpress около 200 станций. В рамках сотрудничества компания обеспечивает ритейлера топливом и выплачивает комиссию за его продажу, отмечает он. Агентское вознаграждение покрывает большую часть расходов на эксплуатацию, а заработок Stopexpress в основном приносят магазин и кафе, добавляет собеседник “Ъ”. По его словам, Stopexpress готов брать в управление станции с посещаемостью более 700 человек в день. В «Газпромнефти» условия работы с партнером не уточнили, но отметили, что решение о его выборе происходит по итогам конкурса. В Stopexpress не ответили на вопросы “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет расширение сотрудничества успешной работой Stopexpress во время пандемии, когда АЗС столкнулись со снижением трафика и продаж. Масштабирование проекта позволит «Газпромнефти» позволит сделать фокус на развитие продаж сопутствующих товаров и повысить конкурентоспособность станций, уверен он. Привлечение ритейлера к управлению заправками и магазинами на них позволило повысить продажи на 20%, напомнил аналитик. Другой собеседник “Ъ” считает, что партнерство позволит топливной компании снизить эксплуатационные издержки и улучшить отчетность, но не приведет к росту продаж на АЗС.

Топливные компании в основном отдают партнерам удаленные от центрального офиса станции с низкой эффективностью, говорит первый вице-президент Российского топливного союза Леонид Чурилов. Компании с небольшим числом заправок будет проще добиться более высокой рентабельности и объема реализации в отдельных локациях, чем «Газпромнефти», в распоряжении которой более 1,5 тыс. АЗС, объясняет он. При передаче заправок ритейлеру существует вероятность снижения доверия к бренду, но этот риск невелик, поскольку у «Газпромнефти» есть система контроля качества, резюмирует господин Чурилов.

Константин Куркин