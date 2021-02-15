В Туапсе экс-директора санатория осудили за мошенничество на 20 млн рублей

В Туапсе перед судом предстал экс-директор ФГКУ «Санаторий Федеральной службы судебных приставов России «Зеленая долина» Александр Сафонов. Он осужден за мошенничество в особо крупном размере при закупке газа.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, с 2014 по 2016 годы осужденный завышал объемы газа, необходимого для работы котельной санатория. Александр Сафонов вносил в проекты перспективных финансовых планов федерального бюджета расходы на закупку газа из расчета потребления 600 т в год (вместо 200 т в год). Общий ущерб составил более 20 млн руб.

Суд приговорил Александра Сафонов к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Расследование уголовного дела в отношении соучастников осужденного продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева признали виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Наталья Решетняк