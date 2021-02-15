Экс-депутат таганрогской Думы получил 2 года колонии за неуплату налогов

Таганрогский городской суд признал виновным бизнесмена и бывшего депутата местной Гордумы Артема Екушевского в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-депутата было возбуждено в апреле 2019 года. По данным следствия, в 2013–2014 годах Артем Екушевский, будучи директором и учредителем ООО «Белый Двор Т», умышленно уклонился от уплаты НДС на общую сумму более 235 млн руб. В налоговые декларации, регистры бухгалтерского учета и книги покупок он вносил фиктивные сведения.

Подробнее о деле Артема Екушевского читайте в материале “Ъ-Юг”: «В „Белом дворе“ нашли темные пятна».

Наталья Шинкарева