Нижегородская область поднялась на 13 место в рейтинге регионов по уровню жизни

Нижегородская область за год поднялась на две строчки в рейтинге субъектов России по уровню жизни и заняла 13 место. Регион набрал 56,9 балла (годом ранее — 55,5), тогда как максимальный балл — 82,1 — получила Москва. Исследование проводили «РИА Новости».

Как и год назад, на втором месте оказался Санкт-Петербург (80,6 балла), на третьем — Московская область (76 баллов). Четвертую строчку занял Татарстан (66,6 балла), следом — Белгородская область (64,7 балла).

При составлении рейтинга учитывались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Эксперты анализировали уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Анастасия Еремина