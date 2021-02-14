МЧС в Ярославле предупредило об аномальных холодах с 15 по 20 февраля

Главное управление МЧС по Ярославской области распространило 14 февраля экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории региона. По информации ведомства, в Ярославской области с 15 по 20 февраля ожидается аномально-холодная погода. В эти дни среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

В связи с сильными морозами спасатели просят жителей региона проявлять внимательность и осторожность. Из-за сильных холодов в МЧС прогнозируют увеличение вероятности возникновения ЧС, вызванных ростом числа пожаров в жилом секторе, а также на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения.

Также чрезвычайные ситуации могут быть вызваны нарушениями в работе систем электроэнергетики в связи с ростом нагрузки и из-за неисправности печного, газового или электрического оборудования. Возможны аварии, вызванные нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения. Прогнозируются нарушения в работе транспорта. МЧС предупреждает о возможном увеличении случаев переохлаждения, обморожения и гибели людей.

По данным центра погоды «Фобос», в понедельник 15 февраля утром ожидается понижение температуры воздуха до минус 21 градуса. Во вторник, 16 февраля, синоптики прогнозируют в регионе мороз до минус 25 градусов.

Антон Антонов