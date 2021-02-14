В Сочи горит торговый центр

В Адлерском районе Сочи произошел пожар в торговом центре. Его площадь превышает 800 кв. м, говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю. О пострадавших не сообщается.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 03:03 14 февраля (совпадает с московским). «В 03:13 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление. Проведена разведка помещений двумя звеньями газодымозащитной службы»,— говорится в сообщении управления.

Объявлен второй ранг пожара. К тушению привлекли 58 человек и 19 единиц техники. Очевидцы сообщают, что горит торговый центр «Самшит», который находится на рынке в Адлерском районе.