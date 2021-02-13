Дмитрий Губерниев рассказал об угрозе закрытия стрельбища на базе «Динамо» в Екатеринбурге

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил о проблемах учебно-тренировочной базы «Динамо» в Екатеринбурге. Так, по его словам, у базы нет денег на покупку топлива для ратраков, поэтому биатлонное стрельбище закрывается. Об этом он сказал в прямом эфире женского спринта ЧМ по биатлону, ссылаясь на письмо директора базы Василия Загвоздкина.

«Надеюсь, это позорище прекратится после моего выступления в эфире,— прокомментировал господин Губерниев порталу «Чемпионат.ру». — Это позорище! Как до такого дошли в Екатеринбурге, понять не могу. Если там не хватает денег на бензин, чтобы готовить трассу для лыжников и биатлонистов, о какой Российской Федерации в 21-м веке мы говорим?!».

В министерстве спорта Свердловской области ТАСС сообщили, что изучат эту информацию. «Свердловская область принимает участие в техническом обеспечении базы, в том числе стрельбища, и все взятые на себя обязательства выполняет. Министерство спорта готово во взаимодействии с обществом "Динамо" (управляет базой) проанализировать ситуацию, о которой заявил сегодня Дмитрий Губерниев, и при необходимости заняться поиском выхода из нее»,— рассказали в министерстве.