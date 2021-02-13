В Москве из-за сильного снегопада задержаны или отменены более 30 авиарейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в субботу, 13 февраля, из-за сильного снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание»https://rasp.yandex.ru/city/213. Кроме того, пробки на дорогах Москвы достигали 9 баллов.

По информации на 08.15 мск во «Внуково» задержаны пять рейсов, в «Домодедово» — 23 рейсов задержаны, два — отменены, в «Шереметьево» — пять рейсов задержаны, один отменен.

Согласно данным метеобюро Москвы, с начала снегопада выпало 24 мм осадков. Это 65% от месячной нормы. За ночь показатель прибавился на 15 мм.

В столице из-за непогоды второй день затруднено движение. В пятницу пробки достигли максимума в 10 баллов. Ночью ситуация улучшилась незначительно — они были на уровне 7–8 баллов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Аномальный снегопад заблокировал Москву».