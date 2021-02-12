Городские власти планируют создать муниципальное предприятие по уборке снега

В Перми может появиться муниципальное учреждение, которое будет заниматься обслуживанием дорог. Как сообщил врио главы города Алексей Демкин в интервью телеканалу «Ветта-24», такая возможность уже обсуждалась с краевыми властями. По словам господина Демкина, планируется, что муниципальное предприятие будет заниматься уборкой снега на дорогах центрального планировочного района Перми, дорожную сеть остальных районов продолжат обслуживать частные компании.

Врио главы Перми обратил внимание, что в соцсетях появлялось много негативных комментариев о работе подрядчиков по уборке снега в этом году. По его мнению, создание муниципального предприятия позволит улучшить ситуацию. «Безусловно, изначально придется потратиться на приобретение техники для этого МУПа, но, думаю, с помощью него мы решим несколько задач. Первое — повысим качество услуги. Второе — мы всегда сможем использовать его на каких-то авральных, незапланированных работах, так как это будет наше, городское учреждение. И в-третьих, считаю, что подрядчики, которые будут работать по конкурсу, будут видеть возможности города по организации этих работ, что будет стимулировать их качественнее выполнять свои обязательства по контракту»,— пояснил Алексей Демкин.