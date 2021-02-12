На Ставрополье объем субсидий для животноводов на производство и покупку кормов составит 154 млн рублей

В 2021 году из федерального бюджета на субсидирование покупки и производства кормов для животноводческих предприятий Ставрополья направлено 154 млн руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Как говорится в сообщении, субсидии позволят сельхозпроизводителям, которые занимаются животноводством и молочным скотоводством, взять краткосрочные кредиты по ставке 5% на покупку кормов, включая зерно, соевый, подсолнечный, рапсовый шрот и жмых, премиксы, витамины и аминокислоты смогут аграрии, занимающиеся животноводством и молочным скотоводством. «Приобрести сырье для производства кормов на тех же условиях могут и предприятия по переработке растениеводческой продукции»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева