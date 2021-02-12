В московских аэропортах из-за снегопадов задержано более 20 рейсов

24 рейса задержано и три отменено в аэропортах Москвы, следует из данных «Яндекс.Расписание». Накануне, 11 февраля, на город обрушился сильный снегопад.

Во Внуково задержано семь рейсов, в Домодедово 11, а отменен один. В Шереметьево шесть рейсов задержано, два отменено.

По прогнозам синоптиков, начавшийся снегопад может стать самым продолжительным за последние три дня. Снег в городе прекратится только к 15 февраля. Выпавшее 12 февраля количество осадков уже может в два раза побить рекорд 50-летней давности.

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