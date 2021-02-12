В Ростове планируют выделить полосы для общественного транспорта

Администрация Ростова-на-Дону планирует организовать выделенные полосы для общественного транспорта на объездных улицах из-за закрытия моста на Малиновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В сообщении говорится, что выделенные полосы уже есть на ул. Шеболдаева в направлении движения в город. «По ул. Немировича-Данченко вопрос также практически решен. В стадии рассмотрения ул. Дачная-56 Армии, ул. Ларина»,— сказал заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что нанесение разметки на полосах будет возможно только в сухую погоду. При этом дорожные знаки можно устанавливать уже сейчас. На выделенных полосах планируется установить камеры для фиксации нарушений ПДД.

Наталья Шинкарева