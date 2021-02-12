ПИК уходит на «Рассвете» Девелопер может съехать из бизнес-центра в Пресненском районе

KR Properties Александра Клячина рискует потерять еще одного крупного арендатора. Девелоперская группа ПИК после неуплаты платежей за аренду площадей в бизнес-центре «Рассвет» в центре Москвы хочет расторгнуть с владельцем здания договор аренды. Структуры господина Клячина известны своей несговорчивостью с арендаторами, которым даже во время пандемии не удалось договориться о снижении арендных платежей.

Группа ПИК Сергея Гордеева планирует покинуть бизнес-центр «Рассвет» в районе Пресни, стало известно из картотеки арбитражных дел. В ответ на иск АО «Московский машиностроительный завод "Рассвет"» (принадлежит структурам KR Properties Александра Клячина) о требовании возместить 30 млн руб. по неуплаченной аренде девелопер ПИК подал встречный иск, в котором требует расторгнуть договор аренды и возместить убытки в размере 222 млн руб., следует из материалов судебного дела. В KR Properties отказались от комментариев, в пресс-службе ПИК сообщили “Ъ”, что надеются урегулировать все спорные вопросы во внесудебном порядке.

Кроме того, ПИК подал еще один иск к структурам KR Properties — возместить 406 млн руб. от АО «Московский машиностроительный завод "Рассвет"», но рассмотрение дела приостановлено до вынесения решения суда по первому судебному разбирательству.

Как поясняет источник “Ъ” на рынке недвижимости, ПИК планирует истребовать эти суммы за ремонт, который сделал в арендуемом офисе.

Однако вряд ли у него это получится, ведь договор аренды наверняка не предусматривает возмещения затрат на ремонтные работы, продолжает собеседник “Ъ”. Впрочем, ПИК пытался возместить свой ремонт за счет субарендаторов, которых так и не нашел из-за желания возложить на них дополнительные расходы, рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом поиска субарендаторов. Ранее ПИК планировал сдать 11 тыс. кв. м, занимаемых в «Рассвете», в субаренду (см. “Ъ” от 21 мая 2020 года).

По информации другого источника “Ъ”, еще летом ПИК пытался в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, перестал платить и даже покинул занимаемые площади. Но позже, после попытки урегулировать это в досудебном порядке, ПИК планировал хотя бы сократить площадь офиса, добавляет источник.

Как поясняет партнер BMS Law Firm Денис Фролов, если договором не предусмотрены штрафные санкции по досрочному расторжению, то выйти из него практически невозможно и арендатору приходится платить за помещения до конца срока.

К тому же в таких случаях арендаторы нередко подают встречный иск, чтобы затянуть судебное разбирательство и отсрочить выплату задолженности, добавляет господин Фролов.

Партнер ILM Андрей Лукашев знает, что в деловом центре «Рассвет» ПИК занимает 11,7 тыс. кв. м по 42 тыс. руб. за 1 кв. м.

Таким образом, ежегодно этот офис обходится девелоперу в 490 млн руб.

KR Properties не впервые отстаивает свою принципиальную позицию по отношению к арендаторам. Так, сеть закусочных Аркадия Новикова Prime пыталась добиться арендных каникул на время локдауна и снижения текущей арендной ставки за пользование помещением в деловом квартале «Красная роза», принадлежащем структурам господина Клячина (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года). Помимо этого, продавцу люксовых брендов Mercury (Versace, Valentino, Hublot) Леонида Фридлянда и Леонида Струнина не удалось договориться о скидке на аренду помещений в гостинице «Метрополь» Александра Клячина, после чего они покинули часть занимаемых помещений, писали «Ведомости».

Дарья Андрианова