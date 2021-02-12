ПИК уходит на «Рассвете»

KR Properties Александра Клячина рискует потерять еще одного крупного арендатора. Девелоперская группа ПИК после неуплаты платежей за аренду площадей в бизнес-центре «Рассвет» в центре Москвы хочет расторгнуть с владельцем здания договор аренды. Структуры господина Клячина известны своей несговорчивостью с арендаторами, которым даже во время пандемии не удалось договориться о снижении арендных платежей.
Группа ПИК Сергея Гордеева планирует покинуть бизнес-центр «Рассвет» в районе Пресни, стало известно из картотеки арбитражных дел. В ответ на иск АО «Московский машиностроительный завод "Рассвет"» (принадлежит структурам KR Properties Александра Клячина) о требовании возместить 30 млн руб. по неуплаченной аренде девелопер ПИК подал встречный иск, в котором требует расторгнуть договор аренды и возместить убытки в размере 222 млн руб., следует из материалов судебного дела. В KR Properties отказались от комментариев, в пресс-службе ПИК сообщили “Ъ”, что надеются урегулировать все спорные вопросы во внесудебном порядке.
Кроме того, ПИК подал еще один иск к структурам KR Properties — возместить 406 млн руб. от АО «Московский машиностроительный завод "Рассвет"», но рассмотрение дела приостановлено до вынесения решения суда по первому судебному разбирательству.
Однако вряд ли у него это получится, ведь договор аренды наверняка не предусматривает возмещения затрат на ремонтные работы, продолжает собеседник “Ъ”. Впрочем, ПИК пытался возместить свой ремонт за счет субарендаторов, которых так и не нашел из-за желания возложить на них дополнительные расходы, рассказывает собеседник “Ъ”, знакомый с ходом поиска субарендаторов. Ранее ПИК планировал сдать 11 тыс. кв. м, занимаемых в «Рассвете», в субаренду (см. “Ъ” от 21 мая 2020 года).
По информации другого источника “Ъ”, еще летом ПИК пытался в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, перестал платить и даже покинул занимаемые площади. Но позже, после попытки урегулировать это в досудебном порядке, ПИК планировал хотя бы сократить площадь офиса, добавляет источник.
К тому же в таких случаях арендаторы нередко подают встречный иск, чтобы затянуть судебное разбирательство и отсрочить выплату задолженности, добавляет господин Фролов.
Партнер ILM Андрей Лукашев знает, что в деловом центре «Рассвет» ПИК занимает 11,7 тыс. кв. м по 42 тыс. руб. за 1 кв. м.
KR Properties не впервые отстаивает свою принципиальную позицию по отношению к арендаторам. Так, сеть закусочных Аркадия Новикова Prime пыталась добиться арендных каникул на время локдауна и снижения текущей арендной ставки за пользование помещением в деловом квартале «Красная роза», принадлежащем структурам господина Клячина (см. “Ъ” от 23 ноября 2020 года). Помимо этого, продавцу люксовых брендов Mercury (Versace, Valentino, Hublot) Леонида Фридлянда и Леонида Струнина не удалось договориться о скидке на аренду помещений в гостинице «Метрополь» Александра Клячина, после чего они покинули часть занимаемых помещений, писали «Ведомости».