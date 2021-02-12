Setl Group строит наполеоновские планы

Холдинг Setl Group приобрел земельный участок площадью 43 га в Пушкинском районе Петербурга, где намерен построить 200 тыс. кв. м жилой недвижимости комфорт-класса, инвестировав в реализацию проекта 18 млрд рублей. Сумму сделки и бывшего собственника надела в компании не раскрывают. Участники рынка предполагают, что участок мог принадлежать ООО «Сателлит Девелопмент», которое связывают с Владимиром Скигиным. По мнению экспертов, актив мог быть приобретен примерно за 1,5 млрд рублей, при этом «лакомым куском» его назвать сложно. По их мнению, стоимость квадратного метра на старте может составить не менее 90 тыс. рублей.

Вчера холдинг Setl Group сообщил о завершении сделки по приобретению земельного участка площадью около 43 га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга недалеко от музея-заповедника «Царское Село». Он находится между рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей. Сумму сделки в компании не раскрывают, равно как и информацию о продавце надела. Девелопер намерен возвести здесь около 200 тыс. кв. м малоэтажного жилья комфорт-класса высотой до четырех этажей с мансардой. Проект предполагает наличие коммерческих помещений, а также социальных объектов — двух детских садов и общеобразовательной школы. Setl Group оценил инвестиции в проект в размере 18 млрд руб­лей.

Собеседники “Ъ” предположили, что актив мог быть приобретен у ООО «Сателлит Девелопмент» — крупного землевладельца, обладающего большими массивами земли на юге города. Компанию связывают с известным петербургским бизнесменом Владимиром Скигиным, бывшим совладельцем сети казино «Вулкан» и ряда коммерческих структур. В Setl Group не стали комментировать предположения участников рынка. Телефон ООО «Сателлит Девелопмент» вчера вечером не отвечал. В прошлом году девелопер уже приобретал наделы у «Сателлита»: компания купила участок под застройку в Стрельне площадью 43 га. Кроме того, структура, связанная с господином Скигиным, осенью прошлого года купила у «дочки» Сбербанка участок площадью 42 га рядом с Константиновским дворцом.

По оценкам Андрея Бойкова, управляющего партнера Rusland SP, цена участка могла составить 7–8 тыс. рублей за кв. м будущих жилых площадей. Таким образом, надел мог быть приобретен примерно за 1,5 млрд рублей. «Вряд ли имел место единовременный денежный платеж. Вероятнее всего, была предусмотрена рассрочка или частично бартерная схема»,— полагает эксперт. Господин Бойков отметил, что этот участок «не лакомый кусок», но учитывая, что в городе мало участков, где можно строить жилье, девелоперы пополняют земельный банк за счет того, что есть. «В целом это благоприятная и уже более или менее обжитая локация для развития крупного жилого проекта»,— рассуждает он, добавляя, что Пушкин и прилегающие зоны востребованы у покупателей и динамика продаж здесь неплохая. По его мнению, средняя стоимость метра составит около 110 тыс. рублей.

«Участок находится напротив жилого комплекса "Славянка", реализованного компанией "Балтрос". Участок, безусловно, интересен для девелопмента с учетом появления развитой инфраструктуры в Славянке, в том числе строительства торгового комплекса Green Park от ПСК, а также социальной инфраструктуры»,— говорит Антон Орлов, руководитель направления земельных участков Colliers. По его словам, к проблемам можно отнести нехватку мест в школах и ДОУ (что может быть решено за счет строительства новых объектов), а также затрудненный въезд и выезд на Московское шоссе, несмотря на устройство дорожной развязки. Эксперт предполагает, что стоимость квадратного метра в будущем жилом комплексе будет не менее 90 тыс. рублей на старте продаж.

Мария Кузнецова