В Воронежской области ослабляют ограничения для посещения театров и стадионов

Воронежский губернатор Александр Гусев согласовал послабления мер, ранее введенных для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах планируют увеличить до 80%, при этом билеты смогут продавать не только онлайн, но и в кассах. Также губернатор поручил «закрепить нормативно-правовым актом» возвращение болельщиков на трибуны спортивных арен, прежде всего имея в виду футбольный клуб «Факел». «Возобновление сезона у “Факела” должно пройти ярко. Мы ждем от команды результата, а она от воронежцев — мощной поддержки. Давайте разрешим клубу заполнять трибуны до 50% от вместимости арены»,— предложил глава региона.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 363 воронежцев. Общее число заболевших с начала 2020 года составило 62,3 тыс. Также за сутки выздоровел 371 человек (всего 56 тыс.) и умерло 23 (1719).

Олег Мухин