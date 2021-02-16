После года самоизоляции подвиг героя знаменитого чеховского рассказа «Пари», на спор просидевшего 15 лет в подвале, не видя и не слыша людей, уже не кажется нам чем-то особенным. Как говорится, можем повторить – с нынешними службами доставки, онлайн-кинотеатрами, электронными книгами можно припеваючи жить в квартире или в загородном доме, людей почти не видя. Все – онлайн: работа, зарплата, расходы. А если все-таки надо будет нарушить самоизоляцию, есть автомобиль, персональная капсула коронавирусной безопасности.

Александр Янковский

Вот только на заправку надо будет заглядывать – бензин пока по проводам передавать не научились. Или не придется? Есть же Volvo XC90 Twin Engine plug-in hybrid, семейства Recharge. Под капотом – бензиновая «четверка», крутит передние колеса, над задней осью – электромотор, вращает задние. Под фальшполом багажника в красивом чехле лежит семиметровый провод, один конец которого втыкается в обычную 230-вольтовую розетку, а другой – в разъем на левом переднем крыле. И на электромоторе, как обещано у Volvo XC90 Recharge в паспорте, можно проехать до 46 километров.

Сможет ли гибрид возить своего владельца только на электротяге, подзаряжая аккумулятор, но не заезжая на бензоколонки? И если да, то куда владелец XC90, живущий, например, в коттеджном поселке в нескольких километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, сможет, перефразируя известный фильм, «успеть за 46 километров»? Как вам такое пари, доктор Чехов?

Электричество смотрит мне в лицо

Первая точка назначения – офис: изоляция изоляцией, но хоть изредка наведываться туда надо. Морозным утром, отключив зарядный кабель-коннектор, владелец XC90 укладывает его в подпол багажника и садится в теплый салон: таймер Volvo On Call прогрел двигатель, батарея автомобиля при этом осталась полна. От обычной шестиамперной розетки XC90 заряжается примерно за шесть часов, так что ночи, даже с учетом подогрева салона, хватает гарантированно. Водитель выбирает на центральном тачпаде вкладку Pure Electric, машина автоматически приседает для улучшения аэродинамики и бесшумно выезжает с парковки.

До небоскреба «Москва-Сити», где на 37-м этаже работает наш герой и где в подземном паркинге есть настенные розетки, по навигатору 22 километра, должно хватить. Попетляв по местным дорогам, XC90 выруливает на Новую Ригу.

В режиме чистой электротяги автомобиль становится заднеприводным, но на автобане это неважно. А важно, что про 5,6 секунды до «сотни», которые выдает XC90 в злобном режиме Power, надо на время забыть. У автомобиля сейчас не совокупные 407 сил от двух двигателей, и даже не 320 от одного бензинового, а всего 87 электрических. И хотя паспорт Volvo обещает на электротяге максимальные 135 км/ч, сейчас время не рекорды ставить, а экономить энергию. Поэтому, вписавшись в поток, водитель устанавливает активный круиз-контроль на разрешенные 110 км/ч и включает Brake, режим усиленной рекуперации, чтобы при каждом торможении двигателем энергия возвращалась в батарею. Дальше можно на газ и на тормоз просто не нажимать, а только рулить: слаженная работа электронных ассистентов XC90 без проблем минут через сорок приводит его в подземный паркинг в Сити.

Вот и розетка на стене, 10-амперная, так что переключатель на зарядном кабеле можно перевести с «6» на «10». Есть еще третье положение, «16» – от 16-амперной розетки XC90 пополняет аккумулятор за 2,5 часа. Но сейчас выйдет дольше: и ток послабее, и поездка, хоть была недолгой, все-таки почти опустошила батарею: обещанный запас хода в 46 километров – по циклу WLTP, а не в российские морозы. Так что есть часа три с половиной. Можно, сделав дела, пройти по опустошенному карантином офису, полюбоваться на Москву с высоты птичьего полета – и скорей назад, в загородное уединение.

Барбекю с видами на Брейгеля

На выходных владелец гибридного Volvo отправляется на день рождения к другу, это примерно 30 километров по той же Новой Риге в область. По дороге надо заскочить за подарком в торговый центр, километрах в семи, прямо на трассе. Кстати, на парковке тут есть зарядная колонка, она свободна – и хоть запас хода XC90 после старта от дома уменьшился меньше чем на четверть, почему бы не воспользоваться случаем? Шопинг все равно займет не меньше получаса. Штекер кабеля в колонке, в разъеме на крыле XC90 загорается зеленый индикатор – идет заряд, а владелец машины отправляется выбирать подарок. И когда возвращается, огромная коробка с грилем-коптильницей перекочевывает с грузовой тележки в багажник автомобиля без труда – даже задний ряд сидений складывать не приходится, этот кроссовер, пусть и гибридный, – все тот же грузовик и автобус в одном лице. Кстати, XC90 – единственный из гибридов, у которого есть семиместное исполнение…

День рождения друга в разгаре, подарок сразу идет в дело – зимнее барбекю на площадке перед коттеджем продолжается до позднего вечера, а XC90 устраивается на ночь под навесом – поближе к розетке.

Наутро батарея полна, а навигатор Volvo рисует следующую точку маршрута выходного дня, это Истра, Новоиерусалимский музей, выставка «Младшие Брейгели и их эпоха» – когда еще увидишь вместе столько работ знаменитых фламандцев? 26 километров пролетают быстро, в городе находится ресторан с розеткой у входа, Volvo остается там, а его владелец отправляется в музей пешком, это километра два. Когда он возвращается, увидев «Крестьянский праздник», «Доброго пастыря» и нагуляв аппетит к обеду, XC90 уже готов к обратному электрическому путешествию…

В общем, пари можно считать выигранным. Хотя, если честно, в режиме Pure Electric гибридный Volvo XC90 все-таки иногда использует бензиновый двигатель, подъедая минимум 2,5–3,3 литра топлива каждые сто километров. Так что даже на чистой электротяге автомобиль опустошит свой 70-литровый бак через две с небольшим тысячи километров. Только Чехову не говорите.

Электродвигатель получает энергию от гибридного аккумулятора, который заряжается с помощью кабеля-коннектора через разъем на переднем крыле гибридного XC90 от обычной электросети или на специальной зарядной станции. Двигатель внутреннего сгорания может также заряжать гибридный аккумулятор с помощью специального высоковольтного генератора.

Универсал V60 был взят за основу первого гибридного Volvo V60 Plug-In Hybrid, представленного в феврале 2011 года на Женевском автосалоне. В конце 2012 года была продана одна тысяча таких автомобилей – первая пробная партия. В России продажи Volvo V60 Plug-In Hybrid начались весной 2014 года, но успехом автомобиль не пользовался из-за высокой цены.

Гибридный аккумулятор, установленный под тоннельной консолью, предназначен для накапливания энергии. Он получает энергию путем подзарядки от электросети, при рекуперативном торможении или от высоковольтного генератора, обеспечивая энергией электропривод, а также электропитание для кратковременного кондиционирования воздуха при подготовке климата в салоне.

Двигатель внутреннего сгорания запускается, когда энергозапас гибридного аккумулятора не обеспечивает запрашиваемую водителем мощность двигателя. Высоковольтный генератор заряжает гибридный аккумулятор. Он же – стартер для двигателя внутреннего сгорания. Может снабжать двигатель внутреннего сгорания дополнительной электроэнергией.