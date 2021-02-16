Скрытая сила

Флагманская модель Audi по определению стоит дорого: современные технологии, мощный двигатель, полный привод и роскошная отделка – все, как и положено автомобилю высшего класса, которым пользуются государственные деятели, топ-менеджеры крупнейших корпораций и просто успешные люди. Но версия Security стоит в разы дороже самой мощной A8 L, и это оправдано. Ведь она дает своему владельцу и пассажирам то, без чего все прочие достоинства могут оказаться не нужны, – безопасность. Причем по самому высокому классу, доступному для легковых автомобилей.

Валерий Чусов

Отличия защищенной модели не бросаются в глаза. Таково традиционное правило для автомобилей этого типа. Когда-то яркие доспехи говорили о принадлежности их обладателя к высшим сословиям. Но уже довольно давно готовность себя защитить не принято демонстрировать – это тоже часть защиты. «Быть, а не казаться», как говорил еще Цицерон.

Но если у вас получится подойти поближе к Audi A8 L Security, то вы наверняка обратите внимание на стекла с более широкими «полями» – свидетельство того, что здесь собран многослойный «сэндвич» толщиной в несколько сантиметров. Еще синие проблесковые сигналы за решеткой радиатора, в корпусах внешних зеркал заднего вида и съемный маячок на магните – впрочем, пользоваться спецсигналами могут только те, кому это разрешено законом, так что на бронированной машине их может и не быть. Ну, и опытный взгляд разглядит нестандартные шины. Система Michelin PAX разработана для того, чтобы при повреждении и даже разрыве протектора автомобиль мог уверенно двигаться со скоростью до 80 км/ч.

Крылатый металл

Оснащением броней уже готовых автомобилей занимаются десятки, если не сотни, фирм. Но такой принцип работы, который немцы называют Umbau, дословно «перестройка», как правило, лишает автомобиль комфорта, динамики, и, самое главное, он малоэффективен, если случится неладное. В Audi защищенную модель начинают проектировать и строить параллельно с такой же «гражданской» моделью нового поколения.

Пространственный каркас кузова изготавливают обычным способом, а затем отправляют на особый производственный участок завода Audi в Неккарзульме. Там на него устанавливают бронепанели, причем монтируют их внахлест, чтобы пули или осколки не нашли слабого места. Особое внимание уделяется стыкам в проемах дверей и стекол. Сталь, кевлар. Но вот что интересно. Audi уже не первое десятилетие славится тем, что больше других автомобильных компаний работает с «крылатым металлом». Алюминий применяется и в качестве бронезащиты. Он легче, сем сталь, он более пластичный, благодаря чему гасит энергию взрыва за счет деформаций. Правда, алюминиевая броня толще, и ее используют там, где размер имеет меньшее значение – например, в нижней части кузова. Кроме того, к машине, в конструкции которой так много алюминия, гораздо сложнее прикрепить магнитную мину или маячок.

Лучше, чем компьютер

Фото: Audi

Бронированная версия Audi A8 L легче, чем защищенные лимузины других марок. В том числе благодаря этому она сохранила достаточно высокие динамические характеристики – скорость в 100 км/ч автомобиль набирает за 6,3 секунды. И это не вопрос удовольствия от вождения, которое может получить водитель. Это вопрос быстроты, с какой бронированная машина сможет покинуть место вероятного или уже случившегося покушения.

Двигатель – V8 TFSI от спортивной Audi S8, объемом 4,0 литра и мощностью 571 л.с. Расход бензина относительно невелик – расчетный по смешанному циклу 13,1 литра на 100 километров, что для такой мощности и такой массы не так уж и много. Разумеется, для владельца даже обычной Audi A8 расходы на топливо вряд ли имеют значение, однако в данном случае хорошая экономичность означает большую автономность и снижение рисков, связанных с незапланированными остановками на неподконтрольной территории.

Фото: Audi

Как бы ни старались конструкторы, снаряженная масса 3875 килограмм, а полная – 4450. Это примерно в полтора раза больше, чем у обычной Audi A8. Поэтому изменения коснулись множества узлов автомобиля: пневматической подвески, тормозов, настройки электронных систем помощи водителю. И, конечно, кому это удалось бы лучше, чем конструкторам базовой модели? Некоторые детали пришлось не просто изменить, а заменить на способные выносить более высокие нагрузки. Ведь защита не должна сказываться не только на внешнем виде, но и на поведении автомобиля.

Как и все остальные Audi A8, защищенный лимузин оснащен системой quattro – кстати, это единственная полноприводная модель в классе. Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия с сиcтемой tiptronic адаптируется к режимам движения, а также позволяет водителю самому выбирать передачи. Случайных людей среди водителей таких автомобилей не бывает, и в некоторых ситуациях их квалификация позволяет управлять машиной лучше, чем компьютер. Кстати, обучение двух человек на специальных курсах в Германии входит в стоимость автомобиля.

Это многое объясняет

Россия стала одним из первых рынков, где уже доступно новое поколение Audi A8 L Security. И в комплектации для нашего рынка учтен опыт работы с российскими заказчиками предыдущих бронированных моделей Audi. Например, если раньше опускающиеся стекла были опцией, то сейчас они опускаются во всех четырех дверях уже в стандартной комплектации. Стекла оснащены приводами, которые подключены не только к основной, но и к резервной сети электропитания и смогут поднять любое стекло даже при сбое основной системы.

Хотя вопрос обеспечения климата в салоне решается и без опускания стекол, так что совсем не обязательно для проветривания демонстрировать их толщину. В стандартной комплектации, разумеется, предусмотрен четырехзонный климат-контроль. Свежий воздух снаружи постоянно контролируется специальными датчиками. Если обнаруживается повышенное содержание вредных веществ или, например, слезоточивого газа, подача воздуха извне прекращается и водитель получает сигнал об этом. Он может включить подачу свежего воздуха из баллонов, при этом внутри салона создается повышенное давление, что предотвращает попадание вредных веществ снаружи.

А еще, в отличие от других стран, для России в стандартную комплектацию входит и полноценное запасное колесо. Правда, это опция, но ее в России, скорее всего, закажут многие – ремонт и даже просто монтаж шин системы PAX требует специальных навыков и инструментов, поэтому для сохранения возможности двигаться при случайном повреждении лучше иметь запасное колесо. Ну а чтобы водитель вовремя заметил проблемы, контролируется не только давление в шинах, но и надежность их крепления: если болт ослаб, водитель немедленно получает сообщение об этом.

Знание – сила

По защите от пуль автомобиль в целом соответствует классу VR9, а стекла защищены по высшему, 10-му классу, описанному в стандарте BRV 2009 редакция 2. Это означает, что стекла не пробивает пуля 7,62 х 54 миллиметров из снайперской винтовки. Это подразумевает, что автомобиль выдерживает нападение и с более распространенным оружием – вроде винтовки М-16 или автомата Калашникова. Еще Audi A8 L Security успешно защищает от гранаты HG 85 как под автомобилем, так и над крышей. Фото: Audi

Полное описание конструкции и список защитных систем бронированного автомобиля по понятным причинам не раскрываются. Но довольно много информации все-таки доступно. И это не случайные утечки, а вполне сознательное действие компании, у которого есть несколько адресатов.

Прежде всего, это потенциальные владельцы, которые должны представлять себе уровень защиты, который они могут получить. А если они уже пользуются другими подобными автомобилями, то должны узнать о преимуществах новой Audi A8 L Security. Audi выпускает бронированные версии своей флагманской модели с 1994 года, но подобные автомобили есть и у других немецких марок.

Возможные злоумышленники тоже могут быть целью распространения подобной информации – ведь знание о бессмысленности посягательств отвратит некоторых из них от преступных намерений.

Фото: Audi

Защищенный топливный бак затягивает отверстия, если они в нем образовались. Аккумуляторы находятся в защищенном отсеке сзади, и их два. Противопожарная система имеет множество датчиков, она включается автоматически и гасит огонь под автомобилем и в моторном отсеке. Тревожная кнопка включает световую сигнализацию дальним светом и очень громкую сирену: 130 дБ(А) – это болевой порог для человека. Система громкой связи, которая исключает необходимость открывать двери или окна для разговора с кем-то вне автомобиля. Ну и, конечно же, «эваковыход»!

Любой сейф должен быть крепостью для чужаков, но легко открываться теми, кто имеет на это право. Это относится и к защищенным автомобилям – люди должны иметь возможность их покинуть тогда, когда сочтут это необходимым. Audi запатентовала систему, которая позволяет сделать это удобно и, главное, быстро – при активации системы экстренного выхода достаточно потянуть внутреннюю ручку, и пироболты в креплении петель разрываются. После чего дверь достаточно слегка толкнуть, чтобы она выпала наружу.

Все как всегда

Автомобиль прошел сертификацию по методикам межгосударственной Ассоциации центров испытания защитных материалов и конструкций VPAM. Испытаниям подвергаются как отдельные детали, так и автомобиль в целом, чтобы проверить эффективность защиты в комплексе. Они проходили на полигоне государственной службы по контролю за огнестрельным оружием в городе Мельрихштадт. Audi A8 L Security показала высочайший результат. Фото: Audi

Есть и еще одна важная задача, которая стояла перед конструкторами. Разницу с «обычным» седаном Audi A8 L не должны заметить не только возможные злоумышленники, но и сам владелец. С приобретением функций защиты автомобиль ни в коей мере не должен потерять комфорта, свойственного автомобилям представительского класса.

Так вот с этим здесь все в порядке. Сиденья с обивкой кожей Valcona, электроприводом регулировок, подогревом, вентиляцией и семью программами массажа с тремя уровнями интенсивности – стандартная комплектация. Подогрев подлокотников, как центральных, там и на дверях впереди и сзади, – тоже стандарт. Если салон обычного Audi A8 уже хорошо защищен от внешнего шума, то в бронированной версии звукоизоляция наилучшая из возможных. И здесь особенно уместна аудиосистема Bang & Olufsen с 3D-звуком, специально настроенная с учетом особенностей A8 L Security. Ну и, конечно же, есть широкие возможности индивидуализации даже такого автомобиля – программа Audi exclusive.

Впрочем, по крайней мере один «недостаток» у защищенной машины все же есть. Из-за толщины стекол и брони ширина салона у A8 Security чуть меньше, чем у просто A8, – во втором ряду это примерно 10 сантиметров. Но уже в стандартную комплектацию входят два раздельных кресла с индивидуальной регулировкой, так что пассажиры этой разницы точно не замечают.