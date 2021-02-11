Проект реставрации постоялых дворов в Воронеже подготовит томская компания

ООО «Генстройпроект» из Томска стало победителем аукциона на разработку проектно-сметной документации для сохранения объекта культурного наследия — зданий постоялых дворов Андриановых, Гончарова и Расторгуева в Воронеже. Об этом сообщило DeFacto. При начальной цене 14 млн руб. компания предложила выполнить работы за 12,4 млн руб.

В течение 120 дней с даты заключения контракта подрядчик должен будет разработать рабочий проект реконструкции трех постоялых дворов (всего четыре здания), входящих в единый комплекс на улице Фридриха Энгельса, 52. Компании предстоит подготовить план ремонта фасадов, кровли, входных групп, полов и потолков, лестничных пролетов и подвалов, а также инженерных систем.

Постоялый двор Андриановых был построен во второй половине XIX века, все остальные здания — в первой половине. Здания использовались как постоялые дома и гостиницы. В одном из них располагался трактир. Затем в комплексе зданий располагался Дом крестьянина, областной радиокомитет, обувная фабрика имени Кагановича (впоследствии — фабрика «Прогресс»).

По данным Kartoteka.ru, ООО «Генстройпроект» зарегистрировано в Томске в апреле 2002 года. Уставный капитал — 500 тыс. рублей. Гендиректор и владелец — Юрий Яковлев. Выручка в 2019 году составила 38,7 млн рублей, чистая прибыль — 2,21 млн.