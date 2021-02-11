В Новосибирске суд рассмотрит дело о хищении у дольщиков почти 200 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Как рассказал официальный представитель ведомства Дмитрий Лямкин, в махинациях обвиняются двое учредителей и руководителей строительных организаций. По версии следствия, топ-менеджеры ООО новосибирский фонд «Жилище» и группы компаний «Свой Дом» заключили с 214 клиентами договоры участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов малоэтажной застройки «МЖК-Обь» в городе Обь.

«Часть полученных денежных средств обвиняемые похитили, направили их на достройку других строительных объектов, не выполнив обязательства перед потерпевшими по возведению трех жилых домов. В результате их противоправных действий инвесторам был причинен ущерб в размере свыше 190 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры. Для обеспечения заявленных гражданских исков потерпевших наложен арест на имущество обвиняемых. Дело будет слушаться в Центральном райсуде Новосибирска.

Илья Николаев