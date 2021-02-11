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Сотрудники ГУ МВД Пермского края задержали фальшивомонетчиков

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали участников организованной преступной группы, занимавшихся сбытом поддельных банкнот. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка.

По данным полиции, фальшивые пятитысячные купюры сбывались в Березниках, Соликамске и Перми. Руководили группой двое мужчин, уже отбывающие наказание в колониях, непосредственным сбытом занимались пять человек. Часть вырученных денег участники группы отправляли в колонию организаторам преступлений, оставшиеся тратили на наркотики. В настоящий момент оперативники и следователи проверяют причастность злоумышленников к 51 эпизоду противоправной деятельности.

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