Глава комитета Госсовета назвал наблюдателей на выборах «дестабилизирующим эффектом»

Председатель комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин («Единая Россия») заявил, что наблюдатели из других регионов могут дестабилизировать обстановку в республике.

«Я считаю, что в большинстве своем вот эти наблюдатели — они такой дестабилизирующий эффект проводят на местах»,— заявил он на заседании комитета при обсуждении поправок в Избирательный кодекс Татарстана. Господин Хабибуллин подчеркнул, что партии могут набирать сторонников из числа местных жителей, однако он считает, что они не должны «обеспечивать себе победу в том числе через наблюдателей из других регионов». «Когда наступил конкретный день голосования — зачем нам варяги?»— удивился он.

По словам главы комитета, наблюдатели действительно могут обеспечить «жесткий контроль», но это может сделать и «наблюдатель из своей деревни».

Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон, согласно которым наблюдателями смогут стать только те граждане, которые зарегистрированы на территории, где проходят выборы. Аналогичная норма закрепляется в региональном избирательном кодексе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"