Ввод жилья в Ростовской области превысил плановый показатель на 9%

В 2020 году в Ростовской области было построено 2,614 млн кв м жилья, тогда как плановые цифры составляют 2,388 млн кв м. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Таким образом, область заняла шестое место в России по объему ввода жилья в 2020 году. «Нам предстоит ввести в эксплуатацию 2,504 млн кв м жилья в рамках нацпроекта „Жилье и городская среда“, переселить еще 2 000 граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечить квартирами ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот, построить новые объекты социальной инфраструктуры»,— министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что в прошлом году было завершено строительство 12 проблемных объектов, принято решение о восстановлении прав пострадавших участников долевого строительства еще по 20 проблемным МКД. В прошлом году был восстановлен в правах 851 обманутый дольщик.

Наталья Шинкарева