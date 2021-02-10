Самарских журналистов проверят на злоупотребление свободой СМИ за публикации о гибели двух девочек

Руководитель следственного управления СКР по Самарской области направил в адрес начальника регионального ГУ МВД обращение о проведении проверки в отношении СМИ по ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Это произошло после серии публикаций о гибели двух несовершеннолетних детей в Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Правоохранители обратили внимание на то, что журналисты использовали в своих материалах кадры видеосъемки несовершеннолетних, с аудиозаписью голосов детей, а также фото с личных страниц в социальных сетях. Они напомнили, что в СМИ запрещено распространение информации о несовершеннолетних без соответствующего согласия. По версии правоохранителей, журналисты также сообщили в своих публикациях о «следственных мероприятиях, выводах и алгоритме построения следственной работы, не имея представления о том, какие в действительности проводится процессуальные действия».

Если проверка будет назначена и по ее итогам выявят нарушения, гражданам грозит административный штраф на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностным лицам – от 30 до 50 тыс. руб., юридическим лицам от 400 тыс. руб. до 1 млн руб.

Георгий Портнов