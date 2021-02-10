Глава ФНС анонсировал ускорение регистрации ИП до нескольких минут

Федеральная налоговая служба (ФНС) работает над механизмом, который позволит регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) по аналогии с регистрацией в качестве самозанятого, объявил глава ФНС Даниил Егоров. Он рассчитывает, что это ускорит регистрацию ИП до нескольких минут и снимет напряженность в сфере предпринимательства.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут»,— сказал господин Егоров во время выступления в Совете федерации.

Господин Егоров объявил о работе над ускорением регистрации ИП в ответ на просьбу сенатора от Крыма Ольги Ковитиди рассмотреть идею патента для самозанятых, работающих в курортном регионе. По ее словам, налогоплательщики, которые сдают жилье только летом, сейчас не попадают под налог на профессиональный доход.

«Нужно подумать о бизнес-модели. Потому что мы помним, что самозанятый не может нанимать наемных работников. Я не знаю, насколько функционально в этом виде бизнеса, что он сам один все делает»,— ответил господин Егоров. Глава ФНС не стал обсуждать, насколько в этой ситуации подходят статусы ИП или самозанятого, потому что, по его словам, сам институт ИП «требует очень аккуратной, глубокой проработки».

Напомним, с 1 января 2021 года для ИП перестала действовать единого налога на вмененный доход (ЕНВД). За отмену ЕНВД выступал Минфин, считавший этот налоговый режим способом сокрытия реального дохода. По сведениям ФНС, к концу 2020 года из 96,2% предпринимателей на ЕНВД, определившихся с системой налогообложения, 57,5% выбрали упрощенную систему налогообложения, 40% — патент, 2,5% — налог для самозанятых.

Об итогах отмены ЕНВД — в материале “Ъ” «Бизнес простился с "вмененкой"».