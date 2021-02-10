Алексей Агранович сменит амплуа

«Гоголь-центр» возглавит актер Алексей Агранович. Кирилл Серебренников, который руководил театром восемь лет, покидает пост худрука. Чем известен Алексей Агранович и какой дорогой он поведет «Гоголь-центр»? Выясняла Алла Пугачева.

В целом эта история о том, как столичному департаменту культуры удалось быстро сгладить острые углы и избежать скандала. Кирилл Серебренников восемь лет назад создал не просто новый театр, он, по сути, вырастил нового зрителя, говорят критики. Утром во вторник они называли уход Серебренникова провалом московской культурной политики. Но потом стало известно имя преемника, и большинство недовольных сменило гнев на милость.

Алексей Агранович неоднократно поднимался на сцену «Гоголь-центра» как актер, он сыграл в двух титульных спектаклях — «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии». Он буквально вписан в ДНК «Гоголь-центра», говорит театральный критик Павел Руднев: «Агранович все-таки не режиссер в большей степени, а артист. В театр пришел скорее интендант, такой менеджер. Думаю, что он сосредоточиться на приглашении разных других людей. Хотелось бы, чтобы Агранович не ограничивался своими спектаклями, чтобы была разнообразная режиссерская палитра. Я надеюсь, что это случится».

Широкой публике Агранович больше известен как актер кино, причем добившийся славы в 48 лет — именно так его презентовала Ксения Собчак после выхода фильма «Юморист» в 2019 году, в нем Агранович сыграл главную роль. Создатель фильма Михаил Идов впервые увидел Аграновича именно на сцене «Гоголь-центра» в «Обыкновенной истории» и предложил ему роль. Теперь его заметил и столичный департамент культуры, хотя это скорее компромиссное решение, чтобы сбить волну возмущения из-за ухода Серебренникова, считает театральный критик Глеб Ситковский: «Я думаю, что в этот раз прислушались к мнению коллектива, потому что совсем развалить театр, конечно, не вариант, это вызвало бы какой-то скандал. А здесь выбран софт-вариант, когда вроде бы подчинились требованию людей в каких-то других кабинетах и не продлили контракт. Видимо, это решение было принято еще летом, когда объявлялся приговор Серебренникову. Но в то же время театр не развален окончательно».

Ситковский имеет в виду дело «Седьмой студии». Летом режиссера приговорили к трем годам условно и штрафу за хищение бюджетных средств. Он не признал свою вину. Многие считают, что именно этот факт биографии Серебренникова и стоил ему должности. Тем не менее, сам режиссер неоднократно говорил, что не планирует руководить «Гоголь-центром» вечно. «Власть в театре, как и во всех сферах, должна быть сменяемой»,— подчеркивал он в интервью “Ъ” пять лет назад. Такую позицию разделяет и драматург «Гоголь-центра» Валерий Печейкин: «В природе есть смена времен года, и в конце лета всегда довольно грустно. Если бы Кирилл Серебренников сказал, мол, все, я останавливаю смену времен года, земля теперь плоская, стоит на трех китах, а не на черепахе, будем жить в этом мире, я никуда не ухожу, мы в нашей стране уже знаем, к чему приводят такие примеры исторические.

Поэтому то, что Кирилл Серебренников на самом деле, на мой взгляд, принимает это решение самостоятельно, осознанно, это очень здорово».

Контракт Серебренникова истекает 25 февраля. В своем Instagram он написал, что «Гоголь-центр», как театр и как идея, продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже важнее и шире их создателей. Алексей Агранович пока комментировать будущее «Гоголь-центра» не готов. Он отмечает, что сначала ему нужно встретиться и обсудить все с Серебренниковым и с коллективом.