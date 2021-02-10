Более 33 тысяч самозанятых зарегистрировалось в Новосибирской области в 2020 году

По итогам 2020 года в Новосибирской области статус самозанятых получили более 33 тыс. налогоплательщиков. «Мы почти угадали, когда в начале года говорили о том, что в регионе должно появиться около 30 тыс. самозанятых»,— сказал журналистам руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Новосибирской области Алексей Легостаев. Он отметил, что большинство самозанятых — физлица, которые ранее не числились в качестве предпринимателей.

«Можно говорить о некоторой легализации деятельности»,— сказал он.

Алексей Легостаев отметил, что сейчас зарегистрировано более 36 тыс. самозанятых в регионе. «Не могу сказать уверенно, что такая динамика (+3 тыс. человек в месяц) будет продолжаться. Понятно, что резкий рост регистраций был связан с отменой ЕНВД, хотя я ожидал, что большее число индивидуальных предпринимателей изберет такую форму налогообложения, как самозанятые»,— сказал он, отметив, что менее 500 человек выбрали статус самозанятых.

Из тех, кто получил такой статус и указал вид деятельности, которым занимается, большинство приходится на сферу перевозок, ремонта, репетиторства. Так как указание вида деятельности не является обязательным условием, получить достоверную информацию в каких отраслях работают самозанятые невозможно, сказал глава регионального управления ФНС.

По данным ФНС, в Новосибирской области, самозанятые получили доход в размере 4,5 млрд руб., налогов начислено — 80 млн руб.

Оксана Павлова