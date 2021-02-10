Минсельхоз попросил упростить ввоз мигрантов для сезонных работ

Правительство может упростить мигрантам въезд в страну для участия в сезонных работах в 2021 году. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать этот вопрос Минсельхозу, Минтруду и МВД, сообщает РБК. Ранее по этому поводу к ней обратился заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Россия ограничила въезд для иностранных граждан на фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года. Из-за закрытия границ остановились потоки трудовой миграции.

Господин Хатуов отметил в письме, что для некоторых сельскохозяйственных работ нужно дополнительно привлекать мигрантов, у которых есть нужные знания и опыт. О привлечении мигрантов попросили некоторые представители регионов и отраслевого сообщества, добавили в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее “Ъ” писал, что Картофельный союз попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева упростить ввоз иностранной рабочей силы. Аналогичное письмо в Минсельхоз направил Ягодный союз. Участники рынка предупреждали, что в противном случае придется сократить площадь насаждений, снизить урожай. Это приведет к росту цен на овощи открытого грунта, ягоды и фрукты.

Подробности — в материале “Ъ” «Фермеры окучивают мигрантов».