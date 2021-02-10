Superjob: зарплаты курьеров в регионах России достигают 110 тыс. рублей

Зарплаты курьеров в регионах России достигают 110 тыс. руб. Этот показатель оказался выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

«Как это ни удивительно, но зарплатный максимум предлагают не в Москве, 110 тыс. руб. готовы платить курьерам на собственном автомобиле в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске»,— говорится в исследовании.

В Москве курьеру-водителю предлагают зарплату в 100 тыс. руб., а курьеру в интернет-магазине — 80-90 тыс. руб. Курьер с личным автомобилем может получатьк от 80 тыс. руб. В Санкт-Петербурге пеший курьер может получать 81-95 тыс. руб., курьер с собственной машиной — 70-75 тыс. рублей.

Во Владивостоке зарплаты варьируются от 45 тыс. до 90 тыс. руб. В Волгограде и Воронеже курьеры могут рассчитывать на заработок от 32 тыс. до 110 тыс. рублей. Работодатели в Екатеринбурге предлагают курьерам зарплату от 30 тыс. до 110 тыс. руб., в Казани — от 38 тыс. также до 110 тыс. рублей, в Краснодаре — от 40 тыс. до 68 тыс. руб. В Красноярске, Омске и Новосибирске курьеры получают от 50 тыс. до 110 тыс. руб.