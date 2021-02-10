«Ессентуки» разливают по заводам

Государственная КМКР, которая занимается производством минеральной воды «Ессентуки» совместно с «Аква инвестом» Владимира Евтушенкова и Михаила Якобашвили, нашла нового потенциального партнера. Теперь КМКР планирует создать дистрибуторский бизнес с владельцами ставропольского завода минеральных вод «Рокадовская». Наличие нескольких поставщиков осложнит продвижение продукта, предупреждают эксперты.

Владелец месторождений минеральных вод государственное АО «КМКР» обратилось в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о даче предварительного согласия на приобретение 51% в ООО «КМКР-Дистрибьюшен». Сообщение опубликовано в базе решений службы. «КМКР-Дистрибьюшен» учреждено в Ессентуках в ноябре 2020 года. Как следует из ЕГРЮЛ, 51% компании принадлежит ООО «Рокадовская», которое управляет одноименным заводом минеральных вод в Ставропольском крае; остальное — у Ахмеда Эстамирова. Мощность «Рокадовской» — 800 тыс. бутылок в сутки, сказано на сайте предприятия. По собственным данным, завод выпускает воду под брендами «Ессентуки целебная», «Нагутская-26», «Ессентукский бювет», Unica. Через ООО «Завод минеральных вод "Октябрь-А"» предприятием владеют Ислам и Хасан Эстамировы. В 2018 году «Октябрь-А» подозревался в поставках контрафактной минеральной воды «Ессентуки» №17, писали СМИ.

КМКР уже принадлежит 25% другого крупного производителя минеральной воды в Ставропольском крае — ООО «Холдинг Аква». Компания добывает и разливает минеральную воду под брендами «Ессентуки» №4 и №17, «Нагутская» и «Славяновская». Еще 75% «Холдинг Аква» владеет ООО «Аква инвест», где по 33,33% у структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Михаила Якобашвили, сына экс-владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили. Еще 5% «Аква инвеста» принадлежит ООО «Людани» Никиты Шашкина, которого называют зятем экс-полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. Остальные 28,33% контролирует АО «Гисар», чьим владельцем в ЕГРЮЛ указан Валерий Ковалев.

Исполнительный директор КМКР Евгений Левицкий говорит, что компания планирует приобрести 51% в «КМКР-Дистрибьюшен» после получения одобрения совета директоров. По его словам, совместное предприятие займется реализацией брендов «Ессентуки» №4, №17, «Ессентуки целебная», «Нарзан», «Славяновская» и «Нагутская». Участие КМКР позволит обеспечить контроль со стороны государства на всех этапах движения продукта от скважины до прилавка и гарантии качества, подчеркнул топ-менеджер. Источники “Ъ” на рынке уточняют, что речь может идти о разливе брендов на мощностях «Рокадовской». Гендиректор «Рокадовской» Виктор Адамов отказался от комментариев.

Как предполагает один из собеседников “Ъ”, у «Холдинг Аква» не будет уникальных прав на «Ессентуки», и компании придется конкурировать с «Рокадовской» в том числе по цене. Гендиректор и совладелец Famous Amazing Brands (бренды Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что эксклюзивный доступ к дебиту скважины позволяет гарантировать качество минеральной воды, а в случае нескольких пользователей обеспечить такой контроль будет сложно. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев добавляет, что наличие нескольких поставщиков «Ессентуков» может усложнить продвижение бренда на рынке, так как для дистрибуторов становятся бессмысленными инвестиции в маркетинг, которые по факту будут продвигать и продукцию конкурента. Кроме того, такая ситуация только запутает потребителя, добавляет он.

Гендиректор «Холдинг Аква» Святослав Вильк подчеркнул, что компания остается единственным официальным производителем вод «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». Он добавил, что за три года сотрудничества с КМКР сторонам удалось внести огромный вклад в борьбу с контрафактом, который много лет бесконтрольно поставлялся на прилавки магазинов. «Уверены, что общее дело будет продолжено»,— передал топ-менеджер.

Анатолий Костырев