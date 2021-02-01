В воде всплывают коды

Производители минеральной и питьевой воды предложили Минпромторгу свой вариант перехода к маркировке этой продукции. Бизнес просит растянуть процесс на три этапа до марта 2023 года, чтобы успеть закупить и настроить необходимое оборудование. Оператор системы маркировки, впрочем, уверен, что всю подготовку можно завершить за семь месяцев.

Союз производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»; объединяет компании, выпускающие 70% такой продукции в РФ) предлагает растянуть введение обязательной маркировки воды до марта 2023 года. Об этом говорится в письме директору департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерине Приезжевой. Копия обращения есть у “Ъ”.

На первом этапе — с 1 марта 2022 года — предлагается маркировать минеральные лечебные воды, с 1 сентября 2022 года — минеральные лечебно-столовые и столовые воды, а с 1 марта 2023 года — всю питьевую воду, что позволит постепенно увеличивать нагрузку на систему. Кроме того, бизнес предлагает исключить из маркировки детскую воду из-за уже существующего высокого контроля со стороны государства, а также воду в бутылках объемом 0,35 л, с колпачком типа «Спорт» и в алюминиевых банках из-за технических сложностей нанесения маркировки. В Минпромторге не ответили на вопросы “Ъ”.

О необходимости маркировки питьевой воды в 2019 году президенту Владимиру Путину говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, указывая, что более 25% продукции — поддельная. Роспотребнадзор в январе–июне 2020 года взял почти 19 тыс. проб воды, из которых менее 0,2% имели нарекания по физико-химическим показателям, а 1,9% — по микробиологии.

Эксперимент по маркировке воды начался 1 апреля 2020 года и должен продлиться до 1 марта 2021 года. В проекте участвует более 100 компаний. Правительство утвердило обязательное введение маркировки на питьевую воду в декабре прошлого года без указания конкретных сроков.

По словам президента «Союзнапитков» Максима Новикова, сейчас главная цель для индустрии — обсуждение контуров и механизмов введения маркировки, чтобы не допустить сбоев работы предприятий. Он уверен, что нужно продлить эксперимент на срок от девяти месяцев до года. В ГК «Аквалайф» (бренды «Черноголовка», Courtois) добавляют, что главный вопрос — обеспечение рентабельности.

Оператор системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ, учрежден ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» Алишера Усманова, «Ростехом» и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого) всегда учитывает мнение бизнес-сообществ, говорит его представитель. Там согласны, что нужно время между принятием решения о маркировке и этапом обязательности. На оснащение оборудованием в ЦРПТ предлагают дать четыре месяца для производителей минеральных вод и семь месяцев — для остальных: «По опыту компаний, принявших участие в эксперименте, подбор и поставка оборудования, пусконаладочные работы укладываются в эти сроки».

Однако сроки — не единственный вопрос, который беспокоит бизнес. В «Союзнапитках» также ожидают рост финансовой нагрузки на отрасль. Там ссылаются на расчеты E&Y, по которым капитальные и операционные затраты для малых предприятий составят около 13,7 млрд руб. в год., для средних — 2,4 млрд руб., для крупных — 16,7 млрд руб. В «Аквалайф» оценивают стоимость дополнительного оборудования в «сотни миллионов рублей». По словам Максима Новикова, в результате цены на упакованную воду могут вырасти на 6–7%, а прибыль предприятий — снизиться. В союзе ставят вопрос о компенсации затрат со стороны государства в виде либо льготного кредитования, либо дотаций.

В ЦРПТ с расчетами не согласны. Там ссылаются на исследование научно-исследовательского института Минфина, согласно которому роста цен на продукцию не будет, а участники рынка получат дополнительные 12,7 млрд руб. прибыли за счет снижения доли нелегальной воды. От контрафакта действительно страдают доходы предприятий: глава «Холдинг Аква» (владеет брендами «Ессентуки 4» и «Ессентуки 17») Святослав Вильк оценивает потери на уровне более 2 млрд руб. в год.

Алексей Полухин