МВФ: Россия сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

МВФ считает, что Россия сможет долго выдерживать период низких цен на нефть. Нефтегазовый сектор устойчив, но в долгосрочной перспективе может пострадать от недофинансирования, говорится в отчете фонда по итогам консультаций с властями России. МВФ прогнозирует цену нефти в $51,1 за баррель в 2021 году.

Исполнительные директора дали высокую оценку мерам, принятым в России в ответ на кризис. «Хотя ожидается, что восстановление продолжится во второй половине 2021 года по мере того, как вакцины станут более доступными, краткосрочные риски по-прежнему имеют тенденцию к снижению, учитывая глобальную ситуацию с пандемией и геополитическую напряженность»,— говорится в отчете.

В докладе отмечается низкая себестоимость добычи нефти в России. Безубыточная цена для российских компаний — $10–15 за баррель. Для сланцевых компаний США она достигает $40–50, для Saudi Aramco — $10. «Себестоимость добычи для российских нефтяных компаний… предполагает, что нефтегазовая промышленность России будет иметь хорошие возможности для того, чтобы выдержать длительный период низких цен на нефть»,— говорится в докладе. Операционные расходы также низкие, и у них есть тенденция к снижению ($3,4 за баррель, это немного выше, чем у Saudi Aramco — $2,8).

МВФ отмечает, что производители защищены от низких цен на нефть прогрессивным налоговым режимом. По оценкам фонда, налоговое бремя типичной нефтегазовой компании может составлять 19% от выручки при цене нефти $20 и достигает 49% при цене $50–60. Вместе с тем снижение капзатрат на 30–40% может привести к последствиям для развития нефтегазового сектора России в долгосрочной перспективе.

Фонд оценивает докризисную безубыточную бюджетную цену на нефть примерно в $40 (эта цена необходима для удовлетворения потребностей в расходах и баланса бюджета). Для сравнения: в Саудовской Аравии показатель находится на уровне $80, в ОАЭ — $70, а Ираке — $60. «Относительно низкая цена безубыточности бюджета в России отражает относительно хорошее финансовое положение, как это предписано бюджетным правилом»,— говорится в докладе.

По оценке МВФ, стоимость нефти в 2020 году составила $42,3. Фонд ожидает, что в 2021 году она вырастет до $51,1, а в 2022-м опустится до $50,2 за баррель.

Об экономическом спаде в России в 2020 году — в материале “Ъ” «Не время есть».