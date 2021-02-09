«Новошип» за 9 месяцев 2020 года выплатил дивиденды на 9,5 млрд рублей

ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип») выплатило по итогам 9 месяцев 2020 года дивиденды в объеме 9,49 млрд руб. Об этом говорится в материалах Центра раскрытия корпоративной информации.

Объем дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям, составил 8,94 млрд руб., по привилегированным акциям типа А – 540,6 млн руб. Всего выплатам подлежали 315,6 млн акций. Таким образом размер дивидендов на одну акцию составил 31,3 руб.

Общий размер подлежавших выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента за указанный период составляет 9,88 млрд руб., в т.ч. 8,97 млрд руб – по обыкновенным акциям и 901,2 млн руб. – по привилегированным.

ПАО «Новороссийское морское пароходство» зарегистрировано в Новороссийске в 1992 году. Основной вид деятельности – вспомогательная, связанная с морским транспортом. В 2019 году выручка компании составила 621,4 млн руб., чистая прибыль – 4,2 млрд руб. Владельцем компании через ПАО «Совкомфлот» является Федеральное агентство управлению государственным имуществом (Росимущество).

Алексей Белянин