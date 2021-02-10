Граждане увлеклись инвестированием

В 2020 году количество открытых жителями Челябинской области индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось более чем в два раза и составило 85,2 тыс. Торговый оборот по ним достиг 32 млрд руб., более 85% из этой суммы составили сделки с акциями. По итогам января 2021 года, среднемесячный оборот уже вырос на треть к уровню прошлого года. Эксперты считают, что помимо снижения процентных ставок по вкладам резкий рост интереса граждан к инвестсчетам обусловлен повышением финансовой грамотности населения и «беспрецедентным ростом» фондового рынка. Аналитики считают, что переток средств вкладчиков на ИИС продолжится, но будет сдерживаться слабым ростом реальных доходов населения.



К началу 2021 года жители Челябинской области открыли более 85,2 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. За год их количество увеличилось более чем в два раза, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России со ссылкой на Московскую биржу.

По общему количеству ИИС Челябинска область занимает восьмое место среди российских регионов и второе — среди субъектов Уральского федерального округа, уступив только Свердловской области, где открыто более 115 тыс. индивидуальных счетов.

В пресс-службе Московской биржи “Ъ-Южный Урал” уточнили, что в 2020 году жители Челябинской области открыли почти 45 тыс. ИИС. Ранее с момента появления такого механизма частного инвестирования в 2015 году до конца 2019 года было открыто 40,3 тыс. счетов. В январе этого года число ИИС в регионе выросло еще на 2,3 тыс. и на начало февраля составило 87,5 тыс. Торговый оборот по инвестсчетам жителей Челябинской области за прошлый год увеличился тоже в два раза — до 32 млрд руб. с 15,8 млрд в 2019-м. В январе этого года оборот уже составил 3,5 млрд, что более чем на треть больше среднемесячного в 2020-м году. По данным Московской биржи, структура активов на ИИС жителей Челябинской области соответствует среднероссийским показателям. Так, по итогам 2020 года 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% — с облигациями, 4% — с биржевыми фондами. В январе вырос интерес частных инвесторов к биржевым фондам — 8,2% в общем объеме. Доля сделок с облигациями сократилась до 8,2%, с акциями — до 83,5%.

В Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России отмечают, что интерес к ИИС растет на фоне снижения процентных ставок по вкладам. Также механизм привлекателен налоговым вычетом в размере 13% от суммы взноса.

В целом по России число открытых индивидуальных инвестсчетов за 2020 год также выросло более чем в два раза и достигло 3,5 млн. Всего за год жители страны открыли 1,8 млн счетов. В десятке регионов-лидеров по этому показателю кроме Челябинской области: Москва (378,3 тыс.), Московская область (208,5 тыс.), Санкт-Петербург (158,5 тыс.), Свердловская область (115 тыс.), Башкортостан (113,3 тыс.), Краснодарский край (98,5 тыс.), Татарстан (95,5 тыс.), Ростовская (84,8 тыс.) и Самарская области (82,4 тыс.).

ИИС — это специальный счет для операций с ценными бумагами, который физические лица могут открывать с 2015 года на срок не менее трех лет на сумму до 1 млн руб. ИИС можно открывать на условиях брокерского обслуживания или доверительного управления. Инвестор помимо дохода от вложений, большего, чем процент по банковскому вкладу, имеет право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% от суммы ежегодного инвестиционного взноса (но не более 52 тыс. руб.) или освобождение от налога всей суммы дохода по ИИС при его закрытии.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что кроме падения ставок по вкладам практически до уровня инфляции популярность ИИС растет по причине повышения финансовой грамотности населения, имеющимися льготами от государства для частных инвесторов, а также в связи с «правовым и технологическим упрощением доступа к рынку инвестиций». «Сегодня открыть себе счет и начать инвестировать можно, не выходя из дома, открыв мобильное приложение или веб-кабинет. На наш взгляд, в 2021 году с учетом прогнозируемого сохранения низких ставок в экономике тенденция к перетоку средств вкладчиков на фондовый рынок продолжится. Сдерживать активность частных инвесторов при этом может слабый рост реальных располагаемых доходов, ожидаемый Минэкономразвития в этом году на уровне 3%»,— говорит эксперт.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что большую роль в этом процессе играет «беспрецедентный рост фондового рынка», особенно американских площадок. «Только ленивый не слышал, что акции Tesla, Zoom и Moderna выросли на сотни процентов за год, а рынок в среднем на 40% в долларах. Даже самые спокойные акции и паи консервативных инвестиционных фондов прибавили почти 20% с начала прошлого года. Это, конечно, воодушевляет начинающих инвесторов. Порог входа на фондовый рынок упал до нескольких сотен рублей. Требования к техническим навыкам клиентов тоже сильно снизились: у всех брокеров и банков есть мобильные приложения и веб-сервисы, которые упростили процесс покупки ценных бумаг»,— отмечает аналитик. По его словам, «позитивный опыт» большинства новых инвесторов будет стимулировать людей вкладывать больше денег в рынок ценных бумаг, тенденция увеличения ИИС будет набирать обороты.

Юлия Гарипова