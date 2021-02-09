В 2020 году «Спецавтобаза» вывезла более 10,3 тысячи кубометров несанкционированных отходов

В течение 2020 года на полигоны было вывезено более 10,3 тыс. куб. м отходов с 178 несанкционированных свалок в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор по обращению с отходами, обслуживает Восточную зону Свердловской области, в том числе Екатеринбург — “Ъ-Урал”).

На предприятии отмечают, что в последнее время в городе стало меньше несанкционированных свалок. «До 2019 года, когда в частном секторе не было обязательного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), некоторые недобросовестные люди оставляли мусор на окраинах поселков и деревень, в лесах, в полях, в оврагах. Теперь ТКО везут на полигоны для правильного захоронения»,— пояснили в «Спецавтобазе».

Половина ликвидированных в 2020 году свалок находилась на территории Екатеринбурга. В частности, в лесных массивах, вблизи автотрасс и в местах массового отдыха людей.

«Самая крупная свалка в Екатеринбурге обнаружена в лесу неподалеку от поселка Кольцово. С территории общей площадью 914 кв. м было вывезено 378 тонн отходов. В Свердловской области наиболее крупные свалки были выявлены и ликвидированы в деревне Красный Яр Слободо-Туринского района (вывезено 175 тонн отходов) и в деревне Черноскутова Каменского городского округа (378 тонн мусора)»,— рассказали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Анастасия Реутова