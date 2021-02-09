Уровень общей безработицы на Дону составляет 5,4%

В Ростовской области уровень общей безработицы в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом на 0,1%, сообщает пресс-служба Ростовстата. Этот показатель ниже, чем за тот же период по России (6,1%).

По данным территориального органа статистики, за последние три месяца прошлого года в регионе среди населения в возрасте 15 лет и старше численность рабочей силы составила более 211,3 тыс. человек. Отмечается, что из них более 199,8 тыс. человек выступают как занятые экономической деятельностью, а 11,5 тыс. человек — как безработные.

Наталья Шинкарева