Кремль отрицает подготовку соцвыплат для «купирования протестов»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нет планов «купировать» протестные настроения россиян с помощью социальных выплат. Вчера, 8 февраля, Reuters со ссылкой на два источника сообщило о подготовке на эти цели суммы около 500 млрд руб.

«Я вам заявляю: это не соответствует действительности. Это неверное сообщение агентства Reuters,— сказал господин Песков во время пресс-колла.— Нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время».

Пресс-секретарь президента добавил, что «дополнительные средства на врачей, на детей и так далее» выдаются постоянно. «Продолжение целенаправленной работы по точечной помощи тем слоям населения, которые наиболее нуждаются в этой поддержке, продолжается на постоянной основе»,— сказал он.

«Нам Reuters вчера прислал письмо, в котором написал: "Нам стало известно, что то ли 500, то ли до 800 млрд, то ли триллион там планируют выделить денег для того, чтобы купировать протесты. Просим прокомментировать",— рассказал господин Песков журналистам.— И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого опубликовал новость».

В сообщении Reuters говорилось про выплаты, о которых президент России Владимир Путин может объявить в ежегодном послании. Федеральный чиновник сообщил агентству, что они могут составить 0,5% ВВП. Исходя из прогноза Минэкономики, которое оценивает объем ВВП в 2021 году в размере 115,5 трлн руб., 0,5% ВВП — это около 580 млрд руб. Кроме того, про общий размер выплат в 500 млрд руб. рассказал другой источник, близкий к правительству.

В правительстве разъяснили “Ъ” причины принимаемых мер: «Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства… Перечень таких инструментов постоянно расширяется».

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch пришло к выводу, что акции в поддержку политика Алексея Навального могут повлиять на формирование конституционного большинства в Госдуме и на бюджет.