Прибыль Total в 2020 году упала на 66%

Французская нефтяная компания Total представила результаты последнего квартала и всего 2020 года. Чистая прибыль компании по итогам года составила $4,06 млрд, что на 66% ниже, чем годом ранее. Тем не менее показатель оказался выше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные Refinitiv: они ожидали прибыль в размере $3,86 млрд. Представляя результаты (.pdf), руководство Total подчеркнуло, что год для компании и индустрии в целом был очень сложным, учитывая пандемию COVID-19, снизившую спрос на энергоносители, а также снижение цен на нефть ниже $20 за баррель во втором квартале.

Чистая прибыль в четвертом квартале упала на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, однако она также превысила ожидания аналитиков: $1,3 млрд против $1,1 млрд. За последние 12 месяцев акции компании упали на 20%.

В рамках объявленной стратегии Net Zero по снижению уровня выбросов компания объявила о преобразованиях на ближайшее десятилетие: «Рост производства энергии будет опираться на две колонны — СПГ, а также возобновляемые источники энергии и электричество; доля нефтепродуктов сократится в продажах компании с 55% до 30%». Учитывая эти преобразования, компания намерена предложить акционерам изменить свое название на TotalEnergies.

Алена Миклашевская