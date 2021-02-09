Двух жителей Ростовской области заподозрили в организации незаконной миграции

В Шахтах в отношении водителя такси и директора бюро переводов возбуждено четыре уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, водитель такси находил иностранцев, преимущественно граждан Азербайджана, которым было необходимо получение разрешения на временное проживание или вид на жительство. Затем, при его участии, второй подозреваемый выдавал поддельные сертификаты о знании русского языка. Как сообщил источник, сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Наталья Шинкарева