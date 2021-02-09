Трафик с доставкой по России

Французская Orange Business Services стала третьим зарубежным провайдером, который запустил в России точки прямого подключения к своей глобальной сети. Подключение крупных компаний и небольших провайдеров связи напрямую к международному оператору может повысить устойчивость национального сегмента интернета, которая последние годы снижалась, считают эксперты. По их мнению, вырастет и конкуренция за пропуск международного трафика, в котором сейчас лидирует «Ростелеком».

Оператор связи Orange Business Services (входит во французский холдинг Orange, ранее — France Telecom) организовал в Москве и Санкт-Петербурге точки прямого подключения к своей глобальной сети для локальных операторов связи и контент-провайдеров, рассказали “Ъ” в компании. В перспективе она планирует организовать точки и в других городах. Таким образом, Orange стал третьим международным оператором, который имеет прямые присоединения в России, после шведской Telia и американской CenturyLink. Всего в 2020 году компания построила 25 точек присутствия на четырех континентах.

В условиях пандемии спрос на международный трафик вырос, в том числе и у российских операторов, отметила операционный директор «Orange Business Services, Россия и СНГ» Ольга Баранова. По ее словам, прямой доступ к глобальной сети обеспечит более выгодные условия обмена роуминговым трафиком и повысит качество доступа к зарубежным сервисам. «Например, при просмотре сериала с международного сервиса картинка не будет сыпаться и подвисать»,— объяснила она.

Сейчас большинство российских провайдеров присоединяются к международным сетям связи с помощью посредников — магистральных операторов, например «Ростелекома», «Транстелекома» (ТТК), «ЭР-Телекома», «МегаФона», которые имеют собственные точки обмена трафиком с зарубежными операторами. Но прошлой весной в период самоизоляции граждан из-за пандемии у «Ростелекома», например, начались проблемы в маршрутизации трафика зарубежных ресурсов (см. “Ъ” от 2 апреля 2020 года). Это было связано с перегрузками в сетях европейских операторов, в результате которых «Ростелекому» пришлось увеличить емкость своего европейского сегмента сети.

В «Ростелекоме» не считают, что выход Orange в России с услугой прямого присоединения ужесточит конкуренцию в сегменте международного обмена трафиком. В «ЭР-Телекоме» также не ожидают «революционных» изменений на рынке. По словам представителя компании, уже есть много предложений по пропуску трафика, «если ценовая политика и будет меняться, то в диапазоне 1–2%».

Появление дополнительных каналов передачи трафика стимулирует развитие сервисов в интересах потребителей, считают в ТТК. Но у Orange нет собственной сети в России, компания использует на территории страны арендованные каналы. «Поэтому мы не расцениваем оператора как конкурента на внутреннем рынке»,— отметили в ТТК.

Если Orange будет оказывать услуги присоединения только крупным корпорациям, цены на рынке не изменятся, соглашается директор точки обмена трафика Piter-IX Николай Метлюк. Однако, уточняет он, если оператор даст доступ к своей сети небольшим провайдерам, цены на пропуск трафика могут снизиться.

Прямой доступ к международному трафику может быть интересен, например, компаниям, которые работают на международную аудиторию,— крупным проектам РФПИ, AliExpress Russia, полагает технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. В некоторой степени, добавляет эксперт, может также улучшиться качество передачи видео с Netflix, у которого нет серверов в России.

В целом появление прямого подключения к провайдеру международного уровня положительно скажется на связности сети и устойчивости национального сегмента интернета, считает господин Гавриченков. «Исторически сложилось, что Россия не стала крупным хабом для обмена трафиком»,— говорит он. Поэтому в стране, по его мнению, сложилась зависимость от локальных магистральных операторов.

По итогам 2019 года Россия потеряла две позиции в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета, заняв только 13-е место, сообщал “Ъ” 7 сентября 2020 года со ссылкой на отчет Qrator Labs. Для формирования рейтинга учитывались операторы, отказ которых может привести к потере доступа наибольшего процента автономных систем национального сегмента. В России таким оператором выступает «Ростелеком». Сбой в его работе приведет, по оценке Qrator Labs, к тому, что 5,08% сетей российского интернета будут недоступны.

Юлия Тишина