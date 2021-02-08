Врио главы Российской академии образования назначен ректор Томского госуниверситета

Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования (РАО). Врио главы академии назначен ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

«Возложить временное исполнение обязанностей президента Российской академии образования на вице-президента Российской академии образования Галажинского Эдуарда Владимировича»,— говорится в опубликованном на сайте РАО распоряжении правительства.

Ранее сообщалось, что Юрий Зинченко попросил освободить его от должности в связи с тем, что хочет сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности.