Кто там шагает налево

В Пермском крайкоме КПРФ возник конфликт, связанный с переизбранием Ксении Айтаковой первым секретарем крайкома. Часть коммунистов назвали это решение сфальсифицированным. Партийцы-оппозиционеры неоднократно высказывались против действующего руководителя, и были исключены из КПРФ. Сейчас они создают собственную общественную организацию. Первый секретарь крайкома Ксения Айтакова считает, что конфликта в реготделении нет, а исключенные «вредили» партии. Эксперты связывают конфликт с неспособностью руководителя крайкома найти баланс между потенциальными спонсорами реготделения и «старой гвардией».



В минувшие выходные в Перми состоялась региональная конференция крайкома КПРФ, на которой партийцы снова выбрали первым секретарем Ксению Айтакову. Однако ряд коммунистов, ранее исключенных из партии за критику действующего руководства, назвали конференцию сфальсифицированной.

Оппозиционные руководству пермского крайкома члены КПРФ и исключенные из партии планируют создать общественную организацию «Союз коммунистов Пермского края. За возрождение КПРФ». Как сообщает исключенный из КПРФ координатор Левого фронта в Пермском крае Сергей Андреянов на своей странице в Facebook, среди задач движения — «предотвратить рейдерский захват краевого отделения» и «вернуть партию в русло борьбы с режимом».

«Накануне большой избирательной кампании (выборов в Пермскую думу, заксобрание Пермского края, Государственную думу РФ.— „Ъ-Прикамье“) происходит настоящий разгром краевой организации КПРФ. Исключены активные коммунисты, разрушены Коми-Пермяцкий окружком, Свердловский райком, а теперь еще и комсомольская организация. У остальных недовольных нет возможности заявить свое мнение»,— написал Сергей Андреянов.

Как пояснил „Ъ-Прикамье“ Сергей Андреянов, конфликт между руководством крайкома и частью партийцев начался еще в 2020 году. Тогда крайком выдвинул на выборы губернатора Пермского края Ксению Айтакову, однако часть коммунистов предложила альтернативного кандидата — председателя правления «Пермского землячества в Санкт-Петербурге» Григория Меньшикова. «Но нас никто не стал слушать, просто не признали делегатами, а потом еще завели персональные дела и после выборов исключили из крайкома»,— вспоминает товарищ Андреянов.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Осокин связывает свое исключение из партии с разногласиями между Ксенией Айтаковой и коммунистами Коми-Пермяцкого округа. «В 2018 году на конференции против назначения Ксении Айтаковой первым секретарем выступило 19 человек. Она подумала, что так проголосовали коммунисты из Коми-округа, после чего начались гонения: из 16 представителей округа в крайкоме были утверждены лишь пять человек, в бюро — один человек из четырех. Мы с таким отношением не согласились и начали бороться за отстаивание своих прав. Неоднократно обращались по этому поводу в ЦК партии, но никакой реакции на эти обращения не было»,— рассказал депутат корреспонденту „Ъ-Прикамье“.

«С ликвидацией отделения партии в Коми-округе как отдельного юридического лица мы тоже не согласились. Это решение ущемляет коммунистов округа. У нас была автономия, мы отчитывались напрямую перед ЦК. После ликвидации у Айтаковой в Коми-округе почти не осталось сторонников, а нашу позицию разделяют представители и других муниципалитетов»,— считает депутат.

«Я в партии больше 30 лет, перевоспитать себя не могу, и буду продолжать защищать интересы КПРФ. Я не против политики партии, не против действующего устава. Я выступаю только за право критиковать „снизу доверху“ в соответствии с уставом»,— добавил Михаил Осокин. Отметим, что после исключения из партии он сохранит мандат депутата заксобрания.

Сама Ксения Айтакова заявила „Ъ-Прикамье“, что «никакого раскола в партии нет». «Просто люди считали, что можно на протяжении многих лет вредить партии и это им сойдет с рук, но товарищи приняли решение об их исключении. Этот состав комитета оказался более решительно настроен на работу в здоровом коллективе»,— заявила лидер краевых коммунистов. Ликвидация отделения в Коми-округе, по ее словам, связана с «приведением структуры отделения в соответствие с уставом».

Руководитель фракции КПРФ в краевом заксобрании Владимир Корсун также считает, что «никакого конфликта в крайкоме нет». «Отдельных товарищей исключили за нарушение устава партии. Вообще не понимаю, как можно критиковать партию? Если было принято решение, то надо его выполнять. Есть дисциплина — есть партия, нет дисциплины — нет партии»,— утверждает товарищ Корсун.

Получить комментарий в федеральном руководстве КПРФ не удалось, на момент написания текста в пресс-службе партии не ответили на запрос „Ъ-Прикамье“.

Источник, близкий к администрации Пермского края, заявил „Ъ-Прикамье“, что краевые власти не планируют вмешиваться в конфликт в крайкоме: «Это внутрипартийные дела».

Ксения Айтакова возглавляет крайком с ноября 2017 года. На посту первого секретаря она сменила Владимира Корсуна. Товарищ Корсун написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Незадолго до этого деятельность краевого отделения проверялась комиссией ЦК КПРФ. По одной из версий, уход Владимира Корсуна с поста связан с результатами данной проверки. Отметим, что тогда часть краевых партийцев выступили в поддержку товарища Корсуна и направили обращение в его защиту председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову.

Политический консультант Сергей Иванов считает конфликт в крайкоме КПРФ существенным для партии. «Этот конфликт свидетельствует о кризисе в региональном отделении КПРФ. Он продемонстрировал, что пока Ксении Айтаковой не хватает политического опыта для того, чтобы находить баланс между „старой гвардией“ и потенциальными спонсорами партии»,— отмечает эксперт.

Однако, по его словам, к принципиальным изменениям в крайкоме этот конфликт не приведет. «Эта ситуация показала, что у части коммунистов, несогласных с руководством крайкома, вероятно, были амбиции на участие в предстоящих выборах. Но так как эти люди противопоставляют себя партии, то шансов на выдвижение от КПРФ у них нет. Отставки Ксении Айтаковой ожидать также не стоит, ее поддерживает федеральное руководство партии»,— полагает Сергей Иванов.

Константин Кадочников