СвЖД начала строительство железнодорожной инфраструктуры в «Титановой долине»

Свердловская железная дорога (СвЖД) вступила в активную фазу строительства железнодорожной инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина», сообщила пресс-служба СвЖД. Строительные работы ведутся на двух объектах: площадке ОЭЗ и станции Верхняя Салда. Сейчас рабочие проводят разметку территории и земляные работы. Затем будут выполнены обустройство земляного полотна, укладка железнодорожного пути и строительство зданий, говорится в сообщении.

Станция на территории «Титановой долины» будет включать в себя 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. В свою очередь в Верхней Салде планируют построить два дополнительных пути, 11 стрелочных переводов, переустроить системы электрификации и управления движением поездов.

Железнодорожная инфраструктура будет обслуживать промышленные площадки резидентов экономической зоны. «Это будет транспортно-логистический центр с возможностью работы с контейнерами, тяжеловесными и другими грузами, которые могут быть созданы на площадке "Титановой долины"»,— сказал начальник СвЖД Иван Колесников.

Напомним, концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и «Титановой долиной» было заключено между правительством Свердловской области и РЖД в июле 2020 года. Стоимость проекта составляет 1,61 млрд руб. Строительство завершат к 2022 году. Планируется, что железная дорога позволит резидентам «Титановой долины» перевозить до 500 тыс. тонн груза в год.

Михаил Мананников