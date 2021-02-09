Авторынок вышел на пробег

В 2020 году в Челябинской области рынок легковых автомобилей с пробегом вырос на 5,2% к 2019-му. Всего было продано 146 тыс. машин. Продажи новых легковых автомобилей за год снизились на 0,5%. В среднем на одну новую купленную машину приходится три–четыре с пробегом. По мнению экспертов, причинами смещения покупательского спроса в сторону подержанных машин стал дефицит новых, возникший у дилеров осенью, а также продолжающийся рост цен на автомобили в целом.



В Челябинской области по итогам 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом выросли на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Всего жители региона приобрели 146 тыс. подержанных машин, что на 7,2 тыс. больше, чем годом ранее. Такие данные представило аналитическое агентство «Автостат». По объемам рынка автомобилей с пробегом Челябинская область по итогам 2020 года занимает девятое место среди российских регионов с долей 2,7% в общем объеме. Год назад Южный Урал занимал восьмую строчку в топ-10 субъектов РФ по количеству проданных легковых автомобилей с пробегом, но по сравнению с предыдущим годом в 2019-м было зафиксировано падение рынка на 0,4%.

Продажи новых легковых автомобилей в Челябинской области по итогам 2020 года снизились на 0,5%. Всего жители региона купили 40,8 тыс. машин (чуть более 41 тыс. в 2019 году). Годом ранее падение составило 5,5%. В прошлом году на один новый купленный автомобиль приходилось три–четыре подержанных. Каждая шестая легковая машина в Челябинской области была приобретена в кредит. Всего по данным Национального бюро кредитных историй, банки выдали жителям региона 32,2 тыс. автокредитов в прошлом году.

Самой популярной маркой на вторичном рынке Челябинской области остается Lada. По данным «Автостата», в 2020 году жители купили почти 41,5 тыс. машин отечественного производителя. При этом это единственная марка, показавшая падение в прошлом году на 2,3%. На втором месте по популярности подержанные автомобили марки Kia, продажи которых выросли почти на 20%, до 9653 штук. Тройку лидеров замыкает Toyota — 9647 машин (+8,6%). Кроме того, наибольший прирост показали Hyundai — 14,4% (8,1 тыс.) и Volkswagen — 11,2% (6 тыс.). Самой популярной моделью стал Ford Focus (3,9 тыс.), поднявшийся с третьей строчки и уступивший место прошлогоднему лидеру — Lada 2110, продажи которой упали на 12,2% (3,6 тыс.). Как и в прошлом году, в первой тройке Lada 2114, хотя количество купленных машин снизилось почти на 7%, до 3,7 тыс. С шестой строчки на четвертую поднялась Kia Rio, продажи которой за год выросли на 25,7%. Замыкает пятерку самых популярных моделей Lada 2112 (–7,5%, 3,2 тыс.).

В целом в десятке самых востребованных моделей на вторичном рынке Челябинской области шесть это машины Lada. В числе наиболее популярных иномарок также Hyundai Solaris и Renault Logan, продажи которых выросли на 15,2% и 6% соответственно.

В целом по России также наблюдается тенденция роста вторичного рынка и снижения продаж новых машин. Всего жители страны в 2020 году приобрели 5,5 млн автомобилей с пробегом, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Рынок новых легковых машин сократился на 8,3%, до 1,46 млн единиц. Наибольшая динамика роста вторичного рынка зафиксирована в Оренбургской области — 7,8%, Иркутская область — 7,1%, Пермский край — 5,6%, Татарстан — 5,5%, Самарская и Челябинская области — 5,2%. В 11 из 30 регионов-лидеров по рынку подержанных машин зафиксировано падение продаж, наибольшее в Ханты-Мансийском автономном округе — 5,9%.

«Смещение спроса в сторону вторичного рынка отчасти могло быть вызвано дефицитом новых машин у дилеров, который начал отмечаться с осени (со слов самих дилеров и покупателей). Кроме этого, свою роль сыграло и продолжающееся повышение цен, а поскольку подержанные машины более доступны, и выбора среди них заметно больше, это могло повлиять на перераспределение спроса»,— отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

С ним согласен президент ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры» Александр Рулевский. «В 2020 году автомобильный рынок доказал свою жизнеспособность. Даже в разгар пандемии он продолжал жить и действовать, интерес потребителей к автомобилям не угас, это самое главное. Да, некоторые переориентировались с новых машин на поддержанные. Причины две: первая — повышение цен и снижение покупательной способности населения, вторая — конце года возник дефицит на новые машины. Даже если ты хотел купить машину определенной марки и модели, ее просто не было, поэтому часть покупателей вместо того, чтобы ждать, переориентировались на подержанные автомобили. Это нормальное явление, оно ожидалось. На мой взгляд, в глубине этого явления лежит то, что для абсолютного большинства потребителей автомобиль перестал быть роскошью и стал средством передвижения. Когда машина не является предметом статуса, выбор становится более прагматичным, поэтому если раньше многие покупали только новые автомобили, то сейчас этого нет»,— считает эксперт. По его словам, последствия дефицита очевидны, и сейчас в Челябинской области некоторые модели автомобилей можно купить после ожидания в месяц–полтора. Как будет развиваться авторынок в дальнейшем, во многом зависит от ситуации с коронавирусом. «Если он пойдет на спад, есть надежда, что экономика войдет в нормальный режим, но ожидать рекордов семилетней давности не стоит. Если в 2021 году все будет нормально, можно прогнозировать нечто среднее между уровнем продаж 2019-го и 2020 года»,— считает господин Рулевский.

Юлия Гарипова