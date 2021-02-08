Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону.

На заседании президентского совета по науке и образованию старший научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина рассказала, что ее зарплата составляет 25 тыс. руб. Вместе с надбавками она получает 32 тыс. рублей. Госпожа Проскурина добавила, что после указа президента о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки.

Владимир Путин спросил у Антона Силуанова, действительно ли были повышены зарплаты ученых. Глава Минфина доложил, что по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону. Он обратил внимание на слова госпожи Проскуриной, что она работает на полставки. В ответ женщина заявила, что она и ее коллеги отказались перейти на полставки, так что свою зарплату она получает за полный рабочий день.

«Антон Германович, если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то где деньги, Зин? Давайте вы там вместе с Фальковым займитесь этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам»,— сказал президент, обращаясь к главе Минфина. Также он попросил своего помощника Андрея Фурсенко взять ситуацию на контроль.