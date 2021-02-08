Председатель УрО РАН Валерий Чарушин планирует покинуть пост в 2022 году Он занимает должность последние 13 лет

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Чарушин планирует 2022 году покинуть пост председателя Уральского отделения РАН. Об этом господин Чарушин рассказал в интервью журналу Уральского федерального университета (УрФУ) «Наука на Урале».

«С 2008 года и уже 13 лет я нахожусь на посту председателя Уральского отделения РАН, дольше всех своих предшественников. В следующем году буду передавать полномочия преемнику», — сказал он.

Валерий Чарушин пришел в УрО РАН в 1999 году по приглашению бывшего руководителя института Валерия Черешнева. С 2004 года является директором Института органического синтеза (ИОС) им. И.Я. Постовского. В 2008 году общее собрание РАН утвердило господина Чарушина на должность председателя Уральского отделения.

Михаил Мананников